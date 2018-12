Samsung Galaxy A Coppa Italia A2 – La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ai quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia A2: la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo ai quarti di finale, 3-0 alla P2P Givova Baronissi. Mercoledì le altre tre sfide del turno preliminare La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo supera 3-0 la P2P Givova Baronissi e si qualifica ai quarti di finale della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A2 Femminile. Il 13 gennaio, la formazione neroverde sarà quindi di scena in Calabria, in casa del Volley ...

Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover : Samsung Galaxy S10 ed i suoi fratelli S10 Lite e S10 Plus sono stati ritratti nei render delle nuove cover del produttore Olixar. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10 Lite compaiono nei render di alcune cover proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite - top con schermo flat : Samsung Galaxy S10 Lite è oggetto di nuove indiscrezioni: diamo un'occhiata a quella che potrebbe essere la pellicola protettiva e a un render dell'intera parte frontale pubblicato dal nono Ice universe. L'articolo Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite, top con schermo flat proviene da TuttoAndroid.

Attesissima svolta Bixby in italiano per Samsung Galaxy dall’11 dicembre : limitazioni e dettagli : Una svolta Attesissima quella per i Samsung Galaxy a partire da oggi 11 dicembre, almeno per quanto concerne la questione di Bixby in italiano. Dopo avervi fornito qualche anticipazione nelle ultime settimane, infatti, questa mattina tocca assolutamente tornare sull'argomento, in quanto dal produttore coreano sono arrivati finalmente segnali incoraggianti. L'aggiornamento è ormai in dirittura d'arrivo considerando il fatto che la nostra lingua ...

Bixby inizia finalmente a parlare italiano : si parte da Samsung Galaxy Note 9 : Bixby è finalmente disponibile in italiano! L'assistente virtuale è in fase beta a partire da Samsung Galaxy Note 9, ma presto sarà disponibile per tutti gli altri smartphone del produttore. L'articolo Bixby inizia finalmente a parlare italiano: si parte da Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie : Disponibile la seconda versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9. In accordo con la più recente beta per Galaxy S9 anche tale aggiornamento sistema vari problemi; la versione stabile dell'aggiornamento è sempre più vicina a questo punto. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve la seconda beta di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Tutti chiamati a migliorare Android Pie sui Samsung Galaxy : istruzioni ufficiali : Sta crescendo l'attesa da parte degli utenti che sono ansiosi di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie a bordo del proprio Samsung Galaxy. Nonostante gli ultimi riscontri siano stati particolarmente incoraggianti, almeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9 (qui troverete ulteriori dettagli sotto questo punto di vista), bisogna evidenziare una funzione molto delicata ed importante con la beta in questione, almeno stando alle notizie ...

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano con miglioramenti generali : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si aggiornano con miglioramenti generali proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo fulmineo il Samsung Galaxy S8 con la patch di dicembre : primi segnali significativi : Ci sono alcune informazioni estremamente interessanti che oggi 11 dicembre possiamo condividere per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 e un S8 Edge qui in Italia, almeno per quanto riguarda le varianti no brand. Esattamente come avvenuto a novembre, infatti, i due top di gamma 2017 sono stati i primi a ricevere la patch di riguardante proprio il mese di dicembre, lasciandoci dedurre quale sarà il probabile approccio ...

Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti : Samsung ha rilasciato negli Stati Uniti un nuovo aggiornamento della versione beta di Android 9 Pie per il Samsung Galaxy S9 L'articolo Samsung Galaxy S9 riceve un nuovo aggiornamento di Android 9 Pie beta negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Dal foro al 5G : tutte le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 è uno degli smartphone più attesi del 2019. Lo è sia dal punto di vista tecnologico che finanziario. Il gruppo sud-coreano ha risentito di un mercato in contrazione e spera di rilanciare le vendite dopo un S9 al di sotto delle attese. Il numero tondo contribuisce poi ad aumentare le aspettative, come era stato per l'iPhone X. Ecco le indiscrezioni più attendibili circolate fino a ora. Lo ...

Samsung Galaxy Tab S4 riceve le patch di sicurezza di dicembre - mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le patch di ottobre : Samsung rilascia nuovi aggiornamenti di sistema con le ultime patch di sicurezza per Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab S4. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 riceve le patch di sicurezza di dicembre, mentre Galaxy Tab S3 WiFi riceve le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Possibile insuccesso il Samsung Galaxy A8s con Infinity-O : cosa non piace : piaceva non poco l'idea del Samsung Galaxy A8s con display forato, così come ci era stata presentata in tempi non sospetti (ve ne avevamo parlato in questo precedente articolo). Purtroppo, però, il dispositivo da poco presentato e destinato al mercato cinese non sembrerebbe essere stato accolto troppo bene dalla critica (principalmente per il foro, decisamente grande, e per le cornici laterali, non così sottili come molti si sarebbero ...

Già una delusione il Samsung Galaxy S10 Lite? Almeno il prezzo andrà adeguato : Il Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe essere l'assoluta novità della serie Galaxy S10 in arrivo tra febbraio e marzo 2019. In effetti il produttore sudcoreano non è stato mai fan delle versioni Lite dei suoi top di gamma ma per il decennale delle sue ammiraglie avrebbe cambiato appunto idea. Gli ultimi rumor tuttavia ci fanno capire come, molto probabilmente, il cambio di rotta non sarà valso a granché. Un informatore seriale e autorevole per ...