Salvini | polizia postale a lavoro per arrestare chi esulta online

Fratelli di Crozza - Salvini non resiste e svela in diretta le prossime operazioni di polizia. L’imitazione del ministro è esilarante : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza/Salvini passa le sue giornate in diretta sui suoi social e, nonostante sia stato ripreso dal procuratore della Repubblica Spataro, continua a svelare tutti i piani segreti della polizia: “Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un’operazione di polizia, sbaglia! ...

Salvini sul palco con la felpa della Polizia : Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo, prima dell'inizio della manifestazione, per salutare i tanti sostenitori accorsi a Roma da tutta Italia

Capitano di Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Il Capitano della Polizia. Matteo Salvini in piazza a Roma : "Ma dopo i morti di Corinaldo non può essere una festa" : Matteo Salvini sale sul palco di piazza del Popolo, acclamato dalla folla. Il segretario federale della Lega indossa una felpa rossa della Polizia, si affaccia, ma il suo discorso chiuderà la manifestazione. Prima spazio ai ministri leghisti: prenderanno la parola sul palco Bongiorno, Bussetti, Centinaio, Fontana, Stefani e Giorgetti, prima del discorso finale del "Capitano", come lo acclama la folla."Non può essere una festa a ...

Salvini svela in diretta le operazioni di polizia : 'Mi piace condividere' : "Quando un procuratore della Repubblica dice che con un mio tweet io metto a rischio un'operazione di polizia sbaglia". Inizia così la, finta, diretta Facebook di Crozza nei panni del ministro degll'...

Salvini risponde a Spataro : “Il suo è attacco politico - si candidi. Non mi si dica che metto a rischio operazioni di polizia” : Il procuratore di Torino, Armando Spataro “sbaglia nei modi e nei tempi”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, tornando sulle accuse rivoltegli dal magistrato. “Nessuno si permetta di dire che il ministro mette a rischio un’operazione di polizia – aggiunge Salvini – gli attacchi politici e gratuiti lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni”. L'articolo Salvini risponde a Spataro: ...

I danni dei tweet di Salvini. Il "capitano" rischia di far saltare un'operazione di polizia : La propaganda, spesso, provoca danni. E così il tentativo di Matteo Salvini di capitalizzare consensi da una serie di arresti compiuti oggi dalle forze dell’ordine, ha rischiato di compromettere le operazioni della polizia e ha causato una dura critica da parte del procuratore di Torino, Armando Spa

Torino - Salvini annuncia un'operazione in corso della polizia contro la mafia nigeriana. E Spataro lo bacchetta : Le nostre forze dell'ordine sono tra le migliori al mondo, e queste operazioni non fanno altro che confermarlo. Grazie, la giornata comincia bene!". Spataro LO bacchetta. Il procuratore capo di ...

Salvini : ringrazio sforzo Carabinieri e Polizia contro spacciatori morte : Roma – “In queste ore, in tutta Italia, enorme lavoro delle Forze dell’Ordine contro delinquenti e spacciatori di morte. Con uno straordinario intervento in provincia di Palermo, i Carabinieri hanno smantellato la nuova ‘cupola’ di Cosa nostra, arrestando 49 mafiosi, colpevoli di estorsioni, incendi e aggressioni”. “Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che ...

Salvini a Napoli - carica della polizia contro i centri sociali : Napoli, 15 nov., askanews, - A Napoli, in occasione della visita di Matteo Salvini, tensione tra polizia e centri sociali in Galleria Umberto I, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto lievemente ferito ...

Salvini a Napoli - tensione polizia-centri sociali : '4 deficienti' : Napoli, 15 nov., askanews, - A Napoli tensione in occasione della visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini per partecipare al Comitato Ordine e Sicurezza. Nella Galleria Umberto I, a poca ...

Salvini a Napoli - scontri centri sociali-polizia : ferito un ragazzo : Tensioni a Napoli per l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini . Un ragazzo 15enne è stato colpito con una manganellata alla testa negli scontri tra la polizia e i centri sociali. I manifestanti hanno ...

Salvini a Napoli - scontri con la polizia : un ferito - Botta e risposta con Boeri : nessun taglio a chi anticipa la pensione : Tensione a Napoli durante la visita di Matteo Salvini , arrivato in città per il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica , tenutosi in prefettura. A pochi metri alcuni giovani del centro sociale ...

Salvini a Napoli - tensione tra polizia e centri sociali : Momenti di tensione in Galleria Umberto a Napoli tra le forze dell'ordine e alcuni manifestanti, attivisti dei centri sociali napoletani, impegnati in un sit in contro la presenza del vicepremier ...