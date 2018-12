Salvini | C' è l' ipotesi di un gasdotto da Israese al Sud Italia

Salvini : ipotesi di gasdotto da Israele : Quanto alle risoluzioni Onu anti-Israele,avverte:cambierà la politica italiana di appiattimento sulle posizioni Ue.

Salvini : ipotesi di gasdotto da Israele : 13.54 "C'è l'ipotesi di un gasdotto da Israele fino al sud Italia,chiederò alle imprese di collaborare".Così il vicepremier Salvini nell'incontro con la stampa a Gerusalemme. A chi chiede se l'ambasciata italiana sarà trasferita a Gerusalemme,risponde: "Step by step. C'è un governo e devo ascoltare anche i partner". "Israele è modello da difendere e sostenere",aggiunge. Quanto alle risoluzioni Onu anti-Israele,avverte:cambierà la politica ...

Tav - Salvini lancia ipotesi referendum : Milano, 10 dic. - (AdnKronos) - Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini lancia l'ipotesi di un referendum sulla Tav. In occasione di un incontro a porte chiuse con gli industriali lombardi a Milano, "aspettiamo il rapporto costi/benefici, ma visto che riguarda soprattutto torinesi e pi

Tav : Salvini lancia l'ipotesi di un referendum 'io tifo sì' : 'Aspettiamo il rapporto costi-benefici, ma visto che riguarda soprattutto torinesi e piemontesi, e gran parte della penisola italiana, se non si arrivasse a una decisione, chiedere ai cittadini cosa ...

Tav : Salvini lancia l'ipotesi di un referendum "io tifo sì" : “Aspettiamo il rapporto costi-benefici, ma visto che riguarda soprattutto torinesi e piemontesi, e gran parte della penisola italiana, se non si arrivasse a una decisione, chiedere ai cittadini cosa ne pensano, credo che possa essere una strada”. Il ministro dell’interno, Matteo Salvini, ha lanciato l’ipotesi di un referendum per decidere se portare avanti o meno i lavori della Tav Torino-Lione, oggi a Milano a ...

Blocco scatto pensioni d’oro fino a 150 mila euro : ipotesi Salvini : “Bloccare l’adeguamento alle pensioni exra-ricche almeno dai 5 mila euro in su: le pensioni d’oro. La via più giusta è bloccare adeguamento a pensione alte non coperte dai contributi; una pensione da 2,500 euro non è alta”. Lo ha affermato Matteo Salvini nel faccia a faccia con Lucia Annunziata su Rai 3 che gli chiedeva di un taglio del 40% annunciato da Di Maio. “Il taglio delle pensioni è un simbolo, è un segno di ...

Salvini definisce "fantasie" ipotesi stampa su dimissioni Tria : Il vicepremier Matteo Salvini definisce 'cose di fantasia' i report stampa, come quello pubblicato oggi dal Corriere della Sera, che ipotizzano le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo il via libera alla manovra.

Salvini - «Deficit al 2 - 4% non è nella Bibbia». Ipotesi fiducia : Più prudente Di Maio: «Troveremo un accordo mantenendo le promesse fatte ai cittadini». Tensioni anche sull’immigrazione e il Global compact. Il capo del M5S: «Non nego diverse di vedute con la Lega».

Savona smentisce le dimissioni ma resta ipotesi rimpato. Salvini : 'Lui è asse portante del governo' : Dopo aver criticato pubblicamente gli effetti negativi della diffusione dei sovranismi sull'economia globale, dopo aver - secondo indiscrezioni di stampa - riservatamente espresso ai suoi colleghi di ...

Salvini smentisce le ipotesi di dimissioni di Savona : "Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo". Ai microfoni di Sky il vicepremier Matto Salvini in Sardegna risponde a una domanda sulla minaccia di dimissioni del ministro degli Affari europei come scritto dalla stampa, dopo la ricostruzione emersa su alcuni quotidiani. "Io oggi sui giornali ho letto che non parlo con Di Maio - continua - mentre ci ho parlato l'ultima volta pochi minuti fa. Quindi ...

Salvini - scontro nel governo : arriva l'ipotesi di tornare a votare a marzo : Salvini e Di Maio al braccio di ferro: la partita del dl sicurezza e del decreto anti corruzione si gioca su due fronti, al momento contrapposti. Sul primo decreto il governo ha posto la fiducia ed è appena stato approvato dal Senato, mentre sul secondo Lega e 5 Stelle stanno discutendo sullo stop alla prescrizione dopo la condanna di primo grado. Salvini e l'ipotesi voto a marzo Il dl Sicurezza è uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, ...

Salvini va allo scontro finale. Spunta l'ipotesi voto a marzo : Il braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle va avanti. La partita si gioca su due fronti. Il primo è quello che riguarda il dl Sicurezza su cui il governo ha posto la fiducia, il secondo è quello del dl anticorruzione in cui c'è la battaglia per lo stop alla prescrizione dopo la condanna in primo grado. il dl Sicurezza è il fiore all'occhiello della proposta leghista di governo e quello della prescrizione è invece diventato un ...

Dall'omosessualità all'Auditel Salvini-Isoardi : dilagano le ipotesi : La foto pubblicata su Instagram da Elisa Isoardi, foto che ritrae Matteo Salvini nudo e addormentato a letto assieme a lei rivolta all'obiettivo con occhi lampeggianti di perfidia, ha scatenato le più disparate ipotesi e teorie complottistiche riguardo al motivo della (presunta) fine dell'amore tra il Ministro dell'Interno e la conduttrice della Prova del Cuoco.--C'è chi, per esempio, su Twitter come l'utente @Barabeke ha sollevato la questione ...

Ipotesi stralcio sulla prescrizione. Salvini : dl sicurezza o tutti a casa : Di sicuro, questa storia ha prodotto una brutta frattura tra Guardasigilli e mondo dell'avvocatura. Nella foga, Bonafede si era scagliato contro gli 'azzeccagarbugli' e i penalisti si sono offesi. ...