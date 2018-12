Russiagate | condannato a 3 anni l' ex legale di Trump | ' Coprivo i suoi affari sporchi'

ilsecoloxix

: #RussiaGate, tre anni di carcere all'ex legale di Trump, Michael Cohen, che ammette: 'Coprivo gli affari sporchi de… - RaiNews : #RussiaGate, tre anni di carcere all'ex legale di Trump, Michael Cohen, che ammette: 'Coprivo gli affari sporchi de… - LaStampa : Russiagate, l’ex legale di Trump condannato a 3 anni: “Il mio lavoro era coprire i suoi affari sporchi”… - Corriere : Inchiesta sul Russiagate, Michael Cohen condannato a 3 anni di prigione -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) New York - Michael Cohen , ex avvocato del presidente Donald, è statoa tredi carcere da un tribunale di New York . Cohen, ad agosto, si era dichiarato colpevole di otto capi d'...