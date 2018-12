Ruben | il senzatetto ‘filosofo’ di Milano che scrive sui post-it

Blastingnews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Ac’è anche lui,. Fa parte degli “invisibili”, l’esercito degli ultimi, quello che popola gli angoli tristi della città. Centinaia di senza fissa dimora che non hanno una casa, dormono dove possono, sopravvivono grazie agli spiccioli elemosinati per strada. Per affrontare una dura quotidianità fatta di espedienti, affida i suoi tormentati pensieri alla scrittura: con una calligrafia precisa e ordinata mette nero su bianco decine di aforismi, massime, riflessioni e anche poesie. Puntualmente, ogni giorno: è il suo modo di “evadere” dalla dura realtà e tenere la mente allenata.La storia di: drammi che pesano Passato e presente sono legati da un’esistenza tormentata, segnata da stenti ma anche dalla voglia di riscatto e soprattutto dignità. Ha 56 anni, è nato nel nord della Romania, dove ha vissuto fino al 2007. È l’anno in cuiarriva in Italia, su un pullman; ...