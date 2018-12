Roma | stazione metro di Repubblica dissequestrata a ottobre ma resta chiusa Ferme a

Caro pedaggi - una manifestazione a Roma per bloccare l'aumento delle tariffe autostradali : Notizia Precedente Dal dialogo tra arte e scienza nuovi motori di sviluppo: all'Aquila ne parlano Infn, Maxxi, Università e Gssi <span class="

Roma - gas in galleria : chiusa e poi riaperta stazione metro B : Intervento dei vigili del fuoco nella stazione metro Laurentina a Roma per concentrazione di gas all'interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale . Il servizio della linea B ...

Salvini - manifestazione a Roma. Bagno di folla e selfie : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del suo intervento in Piazza del Popolo. Il ministro dell'Interno ha percorso tutta la prima fila del pubblico, abbracciando e ...

Le foto della manifestazione della Lega a Roma : In una piazza del Popolo piuttosto piena, Salvini ha assicurato che i sondaggi non faranno cadere il governo

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Oggi è il giorno dei no-tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Matteo Salvini si prepara per la manifestazione della Lega a Roma : “L’Italia rialza la testa” : Matteo Salvini rilancia la manifestazione di domani 8 dicembre a Roma, in piazza del Popolo, della Lega: sarà una "grande festa", annuncia parlando dell'importanza di lanciare "un chiaro messaggio all'Europa" che permetta all'Italia di "rialzare la testa", con riferimento anche alla legge di Bilancio e alla trattativa con Bruxelles.Continua a leggere

Salvini a Roma - tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo : Attese 10mila persone a piazza del Popolo che permette di ospitarne sino a 65mila: riuscirà il leader della Lega a riempire...

Roma : aggressione e resistenza durante manifestazione Ncc - arrestato : Roma – “Ha aggredito violentemente, strattonandoli e sospingendoli per una decina di metri, gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della manifestazione indetta dalla categoria noleggiatori con conducenti nella giornata di ieri”. “L’uomo, frapponendosi fra i manifestanti che stavano accendendo razzi ed artifici pirotecnici ed i ...

I cartelli dei simboli di Roma contro la manifestazione della Lega : Roma risponde a Salvini. Se da un lato il “Capitano” leghista porta avanti la sua campagna mostrando nomi, cognomi e facce di chi presumibilmente non sarà presente alla manifestazione organizzata dalla Lega l’8 dicembre a Piazza del Popolo, dall’altro la capitale mette in campo i suoi pezzi da 90, coloro che rappresentano la Romanità più pop/olare per esprimere il proprio dissenso al suddetto raduno. ...

Tragedia a Roma : esplode stazione di servizio - deceduto anche un Vigile del Fuoco : Una vera e propria Tragedia quella accaduta alle porte di Roma a seguito dell'esplosione di una stazione di servizio ed una autocisterna carica di carburante. Il grave fatto di cronaca nera sarebbe accaduto in pochi istanti, la Tragedia si è consumata presso un distributore di carburanti situato sulla via Salaria in direzione di Roma, precisamente nei pressi di Passo Corese. Secondo quanto trapelato dalle agenzie di stampa, sembrerebbe che ...

Gruppo FS : in vendita il lotto C1 della stazione Tiburtina. Insieme a Roma Capitale - verso uno sviluppo ad alta velocità : Si è svolto oggi, nella lounge FS all'ultimo piano della stazione Tiburtina, il "Roadshow" organizzato dal Gruppo FS , Ferrovie dello Stato, per lanciare la gara , curata da FS Sistemi Urbani per ...