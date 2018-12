Roma | rapinarono banca scorso 15 ottobre | in 4 finiscono in manette

Roma : identificati 16enni che a giugno rapinarono coetanei a villa Borghese : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, a conclusione di una complessa attivita’ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della Capitale, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione alla misura del collocamento in comunita’, emessa dal G.I.P., nei confronti di due 16enni Romani, riconosciuti come gli “attori” principali della baby ...