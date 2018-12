Roma | incendio al deposito di rifiuti Ultime notizie | l' Arpa ' Presenza di diossina non è

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Roma - dopo l’incendio il Campidoglio cerca alternative per superare il Natale. E torna l’ipotesi Cerroni : Rinnovo della convenzione con l’Abruzzo per la ricezione di 70.000 tonnellate di indifferenziato l’anno (circa 200 tonnellate al giorno). Aumento della capacità di trattamento dei tmb privati presenti nel Lazio, a cominciare dai due impianti di Malagrotta – di proprietà del Colari di Manlio Cerroni – quello di Frosinone Colfelice (Saf Spa), quello di Aprilia (Rida Ambiente) e Viterbo (Ecologia Srl). E, se necessario, la riaccensione del ...

Roma - Raggi incendio di via Salaria : 'Appello a città e regioni per smaltimento rifiuti' : 'Vorrei lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni affinché collaborino per risolvere questa situazione'. La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede aiuto per lo smaltimento dei ...

Incendio di via Salaria a Roma - contestato Costa : 'Vergognatevi - l'impianto va chiuso' : contestato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa sull'Incendio del deposito rifiuti in via Salaria, a Roma. 'Ho il dovere di essere scocciato perché si stavano facendo i ...

L’incendio al tmb Salario e la gestione dei rifiuti a Roma : L’11 dicembre nella capitale è divampato un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria. Una scheda per sapere quanti rifiuti produce la città e come sono trattati. Leggi

Roma : al vaglio Procura qualsiasi ipotesi su incendio Tmb Salario : Roma – Dall’autocombustione a un atto doloso, fino al sabotaggio. Al momento gli inquirenti della Procura di Roma non escludono alcuna ipotesi sul rogo che e’ divampato questa notte nel Tmb Ama di via Salaria e lo ha distrutto quasi completamente. Gli accertamenti tecnici serviranno proprio a capire le cause dell’incendio, nel frattempo i carabinieri hanno ascoltato i vigilantes in servizio questa notte. L'articolo Roma: ...

Maxi incendio a Roma - il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco : Maxi incendio a Roma, il video dall’elicottero dei Vigili del fuoco Il fumo, sprigionato dal rogo all’impianto Tmb Salario, ha sovrastato tutta la zona circostante. Decine di pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme Parole chiave: ...

Così l'incendio del Tmb Salario peggiora la crisi dei rifiuti a Roma : A Roma è emergenza rifiuti. È una frase sentita mille volte, ma da questa mattina la questione è più seria che mai. Una nuvola di fumo grigio già da prima dell'alba avvolgeva la via Salaria, ma prima ancora di vederla in tutto il quadrante nord-est della Capitale è stata la puzza a far capire che c'

Incendio Roma - l’esperto : “la nube durerà giorni e giorni e cambierà la qualità dell’aria” : Riguardo l’Incendio al deposito di rifiuti Tmb Salario di Roma il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale Studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia Respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “In questi centri di raccolta c’è di tutto comprese le sostanze che non vengono dichiarate e che non sono ...

Roma - incendio in impianto rifiuti : “Nessun rischio per la popolazione - qualità dell’aria nella norma” : “Non c’è nessun rischio per la popolazione dovuto al fumo sprigionatosi dal rogo dell’impianto di compostaggio dei rifiuti in via Salaria, i parametri rilevarti dalle centraline vicine alla struttura sono nella norma“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, responsabile Uoc Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl Roma 1, in riferimento all’incendio divampato nello stabilimento ...

Incendio Roma - la storia del Tmb Salario al centro delle polemiche - : Da tempo gli abitanti delle zone vicino a via Salaria 981 protestano per i cattivi odori. Le critiche alla struttura sono aumentate dopo una relazione di bocciatura dell'Arpa del Lazio: "Vi sono ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - pneumologo : “Il fumo del rogo irritante soprattutto per i malati cronici” : “Il fumo e le particelle contenute sono composti da varie sostanze e prodotti della combustione, e sono sempre irritanti per le vie aeree. Questo vale per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha malattie croniche come asma, bronchite o Bpco: in questi pazienti il fumo diventa un fattore scatenante l’infiammazione, in conseguenza della quale possono comparire peggioramento e riacutizzazione dei disturbi respiratori“: lo ha ...