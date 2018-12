Riki annuncia 2 concerti in Italia : sarà a Roma e Milano dopo il successo in Argentina : Riki annuncia 2 concerti in Italia in programma per il prossimo anno. Riccardo Marcuzzo è apparso ieri sui social per comunicare ai fan che nella giornata odierna sarebbero arrivati 2 imperdibili appuntamenti con la sua musica, 2 date evento uniche non inserite in una tournée. Riki è reduce da un concerto in Argentina con la band CNCO: si è esibito lo scorso 7 dicembre all'Ippodromo Palermo di Buenos Aires con la band con la quale ...