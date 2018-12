Rifiuti | ancora fiamme al Tmb | il giallo delle telecamere spente

Rifiuti a Napoli - Salvini invade ancora il «campo» di Di Maio e nel governo cresce la tensione : PER SAPERNE DI PIU': Un mondo senza plastica? Una filiera da riprogettare da zero in un'ottica circolare

Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti 2018 : Italia ancora al top in Europa con 5070 azioni : Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei Rifiuti. Sono infatti 5.070 le azioni registrate nel nostro Paese (+648 rispetto al 2017) per la decima edizione della SERR – Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 17 novembre e si concluderà domenica 25 novembre. Sul podio continentale anche la Francia e Catalogna. L’obiettivo primario ...