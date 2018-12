Rapporto deficit pil | ecco perché la Francia può permettersi di sforare e l' Italia no

Gilet gialli - misure annunciate da Macron mettono a rischio Rapporto deficit/pil. UE : "Vigileremo" : Lo ha detto ad AFP il Commissario Ue per l'Economia, Pierre Moscovici. "Siamo in contatto costante con le autorità francesi", ha aggiunto Moscovici, dopo che ieri Macron ha annunciato una serie di ...

Manovra - il governo dice no all'Unione europea : niente modifiche al Rapporto deficit/Pil al 2 - 4% : Tanti saluti all' Unione europea : il governo italiano conferma la legge di Bilancio e spedisce a Bruxelles una lettera con un bel No a modifiche scritto a caratteri cubitali. È questo l'esito del ...

Manovra sotto esame : nel mirino i rilievi dell'Ue sul Rapporto deficit/pil : I cittadini si interrogano sulla crisi di sovranità e sull'autodeterminazione in materia di politica economica

Il governo resiste all'Ue : il Rapporto deficit-Pil non scende sotto il 2 - 4% : Ma se da un lato i due leader di partito sembrano aver bloccato il tentativo del titolare del dicastero di via XX Settembre di ridurre la stima di crescita dell'economia italiane nel 2019, bisogna ...

Legge di bilancio - Ue : deficit e interessi più alti non fanno scendere alto Rapporto debito-Pil : "A seguito di una crescita solida crescita nel 2017, l'economia italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno a causa dell'indebolimento delle esportazioni e della produzione industriale". E' quanto emerge dalla pubblicazione delle Previsioni ...

Manovra - governo pronto a offrire alla Ue un abbassamento del Rapporto deficit/Pil : La 'bomba' la sgancia Dagospia in tarda serata, quasi al termine di una giornata che sul piano politico ha visto il vertice a due sulla Manovra tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio . Il ...

Juncker : 'Sforamento del Rapporto deficit/Pil dell'Italia inaccettabile per gli altri Paesi' : "La dinamica della finanza pubblica italiana mi dà molte preoccupazioni ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l'Italia come facciamo con tutti gli altri Paesi", ha precisato Juncker ...

Manovra - con lo spread a quota 400 governo pronto alla retromarcia sul Rapporto deficit/pil : 'Me ne frego' ha detto e ripetuto Matteo Salvini riferendosi a un eventuale respingimento in sede europea della Manovra italia. Come spiega La Stampa, è convinzione della maggioranza gialloverde che l'...

Def : Rapporto deficit pil 2019 al 2 - 4% : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Il Rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. E' quanto deciso durante il vertice di governo a palazzo Chigi.

