Rally | Sebastien Loeb vicino all’accordo con Hyundai | il nove volte iridato correrà

oasport

: RT @RSrallyeslalom: Sebastien Loeb firma con Hyundai per correre nel 2019 - Ale_ronchetti : RT @RSrallyeslalom: Sebastien Loeb firma con Hyundai per correre nel 2019 - Fra55oni : RT @marcariati: Sebastien Loeb ha firmato l'ingaggio per correre con Hyundai nel World Rally Championship 2019. I termini del contratto che… - marcariati : Sebastien Loeb ha firmato l'ingaggio per correre con Hyundai nel World Rally Championship 2019. I termini del contr… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Una notizia che non può lasciare indifferenti gli appassionati di. Il pilota francesecampione del mondo di questa categoria, sarebbea trovare un accordo con il TeamMotorsport. Stando a quanto riportato da motorsport.com infatti, dopo il ritiro di Peugeot Sport e il mancato di rinnovo che lo legava alla Citroen, è orientato ad iniziare un percorso nuovo essendo libero da qualunque obbligo contrattuale.Pertanto il fuoriclasse transalpino sarà al volante della i20 Coupé WRC Plus nel Mondiale2019 ed andrà ad affiancare Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen e Daniel Sordo. Opportuno precisare che il campione alsaziano dovrebbe prendere parte a qualche gara con il nuovo team proprio per avere spazio per cimentarsi nella Dakar 2019, dovecon una Peugeot 3008 DKR privata, e poi nel Worldcross. La strategia della Casa ...