Ragusa | 40 mila euro per lavori cabina elettrica

Da Ragusa a Milano successo del "Microcredito per avvio impresa" : Ha riscosso successo il progetto "Microcredito per l' avvio di impresa" della Diocesi di Ragusa , alla quindicesima edizione di Urbanpromo a Milano

Artigianato in Fiera a Milano - successo degli espositori iblei. Il 14 dicembre a Ragusa la mostra mercato : Redazione Grande successo a Milano per 8 aziende iblee ad Artigianato in Fiera . Gli espositori : 'Tutti i prodotti della nostra tradizione apprezzatissimi. Una grande occasione per aprire nuovi canali ...

Ragusa - denunciati due milanesi per truffa on line di veicoli : denunciati alla Procura della repubblica di Ragusa due milanesi per truffa ai danni di un Ragusano relativa ad una compravendita on line di veicoli.