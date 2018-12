Raggi | Roma vicina a Strasburgo | condanniamo atti terrorismo

Raggi : Roma vuole innovare - 5G per rendere semplice vita a cittadini : Roma – “Roma e’ una citta’ che vuole innovare fortemente. Abbiamo creato una piattaforma con dei partner per il 5G. Vogliamo usare la tecnologia per semplificare la vita dei cittadini. Stiamo sperimentando in diversi ambiti come: sicurezza, turismo e mobilita’ e vogliamo capire fino in fondo cosa vuol dire nella vita pratica usare queste nuove tecnologie”. “Nell’ambito della mobilita’, ad ...

Roma brucia ancora - la Raggi come Nerone : Questa mattina vengo svegliato dalla portinaia, apro la porta mezzo assonnato, e lei mi fa: "Chiudete le finestre! Entra il fumo!". Io: "Eh? Che fumo?". "Non te preoccupa'! Chiudete! chiudete!". "Ma sta andando a fuoco il palazzo?". "No, Roma!". "come Roma?".Do un'occhiata alle finestre, e in effetti è tutto avvolto da una nuvola di fumo, penso abbiano dato fuoco a Villa Ada, alla quale abito attaccato, invece scopro che è andato a fuoco un ...

Roma - Raggi incendio di via Salaria : 'Appello a città e regioni per smaltimento rifiuti' : 'Vorrei lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni affinché collaborino per risolvere questa situazione'. La sindaca di Roma Virginia Raggi chiede aiuto per lo smaltimento dei ...

Gasbarra : Raggi avrebbe dovuto avere a cuore salute dei romani : Roma – “E’ un disastro annunciato e le responsabilita’ sono chiare e evidenti. La sindaca Raggi e il governo avrebbero dovuto prevedere soluzioni alternative e soprattutto costruire un percorso serio per la chiusura del ciclo dei rifiuti. Ridurre di nuovo all’emergenza la Capitale del Paese e’ una responsabilita’ grave, soprattutto alla luce dei tanti allarmi lanciati da piu’ parti, oltre che dal ...

Rogo Tmb - Raggi : Regioni aiutate Roma - evitare criticità Natale : Roma, 11 dic., askanews, - Dopo il Rogo che è divampato all'impianto rifiuti di via Salaria la sindaca di Roma Virginia ha lanciato un appello 'alle altre città del Lazio e alle altre Regioni per ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

**Roma : Di Maio - Raggi scardina poteri che non l'hanno presa bene** : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' notizia di queste ore l'incendio a uno dei grandi centri di smaltimento dei rifiuti a Roma, che ci crea gravi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto atti continui contro 'Roma giardini' e mezzi Atac. Io non voglio fare

Roma : Di Maio - ora Raggi ha governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

Emergenza rifiuti a Roma - Virginia Raggi chiede aiuto alle altre regioni italiane : La situazione rifiuti, a Roma, assomiglia sempre più ad un'Emergenza. E per provare a risolverla, Virgilia Raggi chiede aiuto al resto del paese: "Sto andando a verificare di persona la situazione. Voglio lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni per collaborare in questo momento, soprattutto alla vigilia di Natale, per supportare Ama nel risolvere temporaneamente e nel minor tempo possibile questa ...

Roma - pietre d'inciampo rubate Raggi e Zingaretti uniti : inaccettabile : «Sono stravolta, è una cosa inaudita: quest'atto è la messa in pratica e la conseguenza delle minacce che abbiamo ricevuto nel luglio scorso. Ma queste pietre continueranno a dire la verità a tutti ...

Roma-Inter - continuano le polemiche dopo l'arbitRaggio di Rocchi : A distanza di più di una settimana continua a far discutere il match tra Roma ed Inter, giocato domenica 2 dicembre allo stadio Olimpico e terminato sul risultato di 2-2. Nell'occhio del ciclone l'arbitro della gara, Gianluca Rocchi, che non ha fischiato un calcio di rigore a favore della squadra giallorossa nel primo tempo per un fallo di Danilo D'Ambrosio su Nicolò Zaniolo e uno a favore dei nerazzurri nel finale per un fallo di Kostas Manolas ...

Grillo a Roma assiste all'accensione di SpeRaggio : 'Ho nostalgia di Spelacchio' : 'Questo è un bell'albero ma ho nostalgia di Spelacchio', scherza Beppe Grillo, presente insieme al sindaco Virginia Raggi all' accensione delle 60mila luci che addobbano l'abete in piazza Venezia. '...

Stadio Roma - Raggi : 'No allarmismi' : Nuove ombre sul progetto di Tor di Valle dopo che il Politecnico di Torino ha analizzato in termini molto negativi il tema della viabilità legato al nuovo Stadio della Roma. Ma la sindaca della ...

Stadio Roma - dubbi del Politecnico di Torino. Raggi : niente allarmismi | : Nella relazione preliminare sui flussi di traffico del progetto di Tor di Valle, arrivata in Campidoglio, si mettono in risalto diverse criticità, con carenze che riguardano le aree esterne e il ...