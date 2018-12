Quota 100 | Misura sperimentale per 3 anni e assegno non cumulabile | ecco come funzionerà

huffingtonpost

: Abbiamo anticipato la nostra proposta a Bruxelles: il rapporto deficit/PIL a 2.04. Non tradiamo la fiducia degli it… - GiuseppeConteIT : Abbiamo anticipato la nostra proposta a Bruxelles: il rapporto deficit/PIL a 2.04. Non tradiamo la fiducia degli it… - serracchiani : Se proposta quota 100 diventerà strutturale, non reggerà il sistema pensionistico. Dicano chi pagherà, perché non p… - Ettore_Rosato : Di abolizione della Fornero in #manovra non c’è traccia. Solo una finta “Quota 100” con paletti, disincentivi e pen… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Non ci saranno graduatorie per la100 con vantaggi per chi ha maturato requisiti più alti ma saranno introdotte clausole di garanzia per limitare la spesa nel caso di andamento della spesa superiore al previsto: con finestre di uscita che da tre mesi potrebbero raddoppiare a sei se la spesa corre più del previsto. Sembra questo il punto di caduta per la messa a punto dellache con tutta probabilità sarà inserita in un emendamento alla manovra di bilancio. Il Governo stima una propensione all'utilizzo delladell'85% degli aventi diritto ma tecnici vicini al dossier assicurano che il tiraggio sarà più basso perché una parte consistente della platea è formata da dipendenti pubblici (circa 170.000) che avranno probabilmente un interesse più basso dei privati all'anticipo della pensione.in estrema ...