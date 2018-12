Prontuario farmaci | secondo Garattini va cambiato perché troppo costoso

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La sanità, nel bene e nel male, è sempre stata un settore dove tutti i Governi della Repubblica che si sono succeduti nel tempo hanno utilizzato per ottenere dei risparmi. Il Governo M5S - Lega non sembra essere da meno. Il Ministero della Salute, guidato da Giulia Grillo, ha appena ricevuto il rapporto di una speciale commissione istituita per razionalizzare la spesa farmaceutica nazionale. La principale conclusione di questa commissione è che l'attualefarmaceutico italiano sarebbe quanto meno obsoleto ed estremamente dispendioso. Questo, soprattutto, per la presenza al suo interno di diversi"doppioni". A questo proposito, la commissione sulla governance farmaceutica, istituita poche settimane dopo l'insediamento del Governo giallo - verde ha predisposto un sintetico rapporto (composto da sole 10 pagine) dove vengono fornite le linee guide per poter arrivare ad ...