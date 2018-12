Primarie Pd | ecco Corallo | l outsider che parla ai giovani ' Questi dirigenti ci

Il Pd verso le Primarie : ecco chi sostiene chi : I nomi in corsa, i big del partito prendono posizione: Franceschini e Gentiloni con Zingaretti, Calenda e Boschi con Minniti, Delrio sceglie Martina

Primarie Pd : i candidati (7) ci sono - la data no. Ecco chi guiderà il partito dopo Martina : Chi sono i candidati alle Primarie del partito Democratico. I profili del favorito Nicola Zingaretti, l'ex...

Pd - oggi le Primarie per scegliere il nuovo segretario regionale : ecco dove e quando votare : E' il giorno delle primarie per la segreteria regionale del Partito Democratico. Secondo le stime in tremila si recheranno ai seggi. Gli elettori sono chiamati a votare contestualmente un candidato ...