Premier League | prezzi dei biglietti in calo | costo medio di 31 sterline

Fifa 19 : Sterling è il POTM di novembre della Premier League! Sbc disponibili! : Raheem Sterling è il vincitore del POTM di novembre della Premier League! Il giocatore del Manchester City quindi si è aggiudica il premio Player of the Month superando la concorrenza di David Silva Digne Felipe Anderson Robertson Sanè Sissoko

Premier League - Sterling attacca sul razzismo : 'I media alimentano l'odio' : Insultato durante la partita contro il Chelsea, l'attaccante del City, Raheem Sterling, ha puntato l'indice contro i media. 'Sono i giornali ad alimentare il fuoco del razzismo nel calcio', lo sfogo ...

Premier League - Sterling attacca : “I giornali alimentano il razzismo” : Nella gara di Premier col Chelsea, l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling è stato bersaglio di insulti razzisti. Per questi ha incolpato i media, rei secondo lui di “alimentare il fuoco del razzismo nel calcio”. Così si è sfogato con un post su Instagram, che sta scatenando polemiche. La scorsa settimana, un altro spiacevole episodio aveva riguardato Aubameyang: alla punta dei Gunners, un tifoso del Tottenham ...

Premier League - Felipe Anderson ancora in gol : i rimpianti per la Lazio aumentano [VIDEO] : L’ultima stagione alla Lazio di Felipe Anderson è stata tormentata da un problema all’adduttore che gli ha impedito di giocare nella seconda metà del 2017. Poi il rientro e la conquista a fatica di uno spazio anche a causa delle condizioni strabilianti di Luis Alberto. A fine stagione nonostante gli 8 gol e altrettanti assist in 32 presenze, il brasiliano ha deciso di lasciare Roma per volare in un’altra capitale, Londra. ...

Pronostico Everton vs Watford - Premier League 10-12-2018 e Analisi : Premier League, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Everton-Watford, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Everton-Watford, lunedì 10 dicembre. Vincere per essere la migliore dopo le top six. E’ questa la volontà dell’Everton che, dopo aver pareggiato a Newcastle mercoledì, è chiamato a un altro test impegnativo, quello contro il Watford. Il match si preannuncia divertente ed equilibrato. Analisi e ...

Premier League - Chelsea-Manchester City 2-0 : Sarri batte Guardiola : LONDRA - Niente Sarriball ma una vittoria all'italiana. Il Chelsea riscrive la sceneggiatura della Premier League battendo, 2-0, il Manchester City nel big match del 16esimo turno, costringendo i ...

