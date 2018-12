Piazza Fontana | Sala | ferita non si rimargina | ma Milano si impegna a ricordare

Piazza Fontana : Fico - vi chiedo scusa per depistaggi e burocrazia (2) : (AdnKronos) - Con la bomba di Piazza Fontana iniziò quella 'strategia della tensione' "che scandì la stagione del terrorismo politico: una delle pagine più buie della storia repubblicana. Di ogni strage di quel periodo abbiamo brandelli di verità, verità parziali, discontinue, ma anche certezze che

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in Piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Piazza Fontana - Fico ai familiari delle vittime : “Vi chiedo scusa per i depistaggi che avete dovuto sopportare” : Ha chiesto scusa per i depistaggi, ma anche per la condotta di non meglio precisati “apparati dello Stato” che non hanno “cercato la verità”. Il presidente della Camera Roberto Fico si è rivolto direttamente ai famigliari delle vittime di Piazza Fontana nel giorno del 49esimo anniversario dell’eccidio. “Se nessuno lo ha fatto, io lo faccio oggi con molta umiltà, vi chiedo scusa“, ha detto la terza ...

Piazza Fontana - Fico : "Chiedo scusa per i depistaggi" : "E' giusto che le cariche istituzionali siano qui, è un dovere". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al suo arrivo a Piazza della Scala a Milano da dove è partito il corteo per commemorare ...

Piazza Fontana - il Buco che ?ci ha ingoiati : Sono nato a Milano mentre scoppiava la bomba. Quando cominciò il buio che avvolge l’Italia. E tutti ne siamo figli Chi era Giuseppe Pinelli" La morte di Ivano Toniolo porta con sé i segreti di Piazza Fontana "

Mattarella sulla strage di Piazza Fontana : "Lezione di storia - eversori sconfitti da popolo unito" : Il presidente della Repubblica: "Gli ordinamenti liberi e democratici prevalogono quando le loro fondamenta sono basate su valori condivisi di libertà e giustizia". A Milano il presidente della Camera Roberto Fico

12 dicembre 1969 - la strage di Piazza Fontana è “Il giorno dell’innocenza perduta” : Quarantanove anni fa, il 12 dicembre 1969, la bomba di Piazza Fontana a Milano che uccide 17 persone. Al ricordo di quella data Rai Radio3 dedica, tramite il racconto della scrittrice Benedetta Tobagi, la programmazione speciale del suo palinsesto. Da mattina a sera 10 tappe per raccontare "il giorno dell’innocenza perduta” del nostro Paese.Continua a leggere