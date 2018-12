Per un ministero del Tesoro europeo che gestisca 1000 miliardi di euro all' anno

Formaggio pecorino ritirato dal commercio Per rischio microbiologico : avviso del Ministero : Come spiega l'avviso del Ministero della salute, il richiamo di un lotto del prodotto è avvenuto in via precauzionale a seguito di controlli che hanno segnalato la possibile presenza di Listeria monocytogenes nelle forme di Formaggio semistagionato.Continua a leggere

Salame morbido ritirato dal commercio Pericoloso Per la salute : l'allarme del Ministero : Si tratta del Salame morbido a marchio Rovetano, il cui stabilimento si trova a Monte San Martino, in provincia di Macerata. Il consiglio è di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita di acquisto, dove verrà effettuato il cambio.

Caso Hezbollah - Di Maio sta con la Difesa : "Le parole di Salvini? Il Ministero ha già detto tutto - Unifil modello suPer partes" : La missione Unifil in Libano "è una delle missioni di pace più importanti che abbiamo nel mondo e soprattutto, come M5S, abbiamo sempre citato quella missione di pace come vero modello di missione super partes. Quello che si doveva dire sulla vicenda l'ha detto il Ministero della Difesa. Io mando solo un grande abbraccio ai militari che sono lì. Gli dico di tenere duro e di andare avanti". Così il vicepremier Luigi Di Maio,

Cambiamento climatico - il capo gabinetto del ministero Per la Famiglia : "È colpa di Satana" : Claudio Ceresani, capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, illustra la sua originale teoria sul Cambiamento climatico e sul riscaldamento globale: "Se abbiamo calpestato questo pianeta è colpa dell'uomo, ma nell'uomo agiscono forze trascendenti, nel cuore dell'uomo agisce la tentazione. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato".

Alta Velocità - arriva l'intesa Italia-Francia : "Pubblicare i bandi oltre la fine del 2018" Fonti del ministero : "OPera è congelata" : Alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e i rappresentanti degli imprenditori favorevoli alla Tav, il ministero dei Trasporti e la società francese incaricata della costruzione del tunnel di base hanno trovato l'accordo. "La Francia condivide il nostro metodo e l'opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione", ha annunciato su Facebook il

Salame felino prodotto a Parma ritirato Per rischio microbiologico - l'annuncio del Ministero : Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo sul mercato del Salame felino IGP Sant'Antonio e del Salame felino IGP Terre della Bassa, entrambi prodotti da "La Fattoria di Parma", parlando di "esito non conforme per parametri di sicurezza alimentare di tipo microbiologico". Si consiglia di non consumarlo o di riportare le confezioni presso il punto di acquisto.

Per Salvini ci sono "prima gli italiani" - ma al ministero assumono cinesi : Al Mise, dicastero guidato da Di Maio, qualche giorno fa hanno assunto una ragazza di nazionalità cinese che vive a Shanghai e non parla italiano. L’ha voluta nel suo staff Michele Geraci, sottosegretario vicinissimo al capo della Lega e a Beppe Grillo. Ora arrivano rilievi della Corte dei Conti, e le preoccupazioni dei nostri servizi segreti

Azzerato il gran collegio degli esPerti del ministero della Salute : “Il Consiglio superiore di sanità è organo di consulenza tecnico-scientifica del ministro della Salute e, dunque, ho deciso di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho già fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre ...

Svolta al ministero della Salute : Grillo azzera il Consiglio suPeriore di sanità : Una lettera, arrivederci e grazie. La ministra della Salute Giulia Grillo ha praticamente azzerato il Consiglio superiore di sanità, organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro. Una decisione a sorpresa, dato che il Consiglio resta in carica per tre anni ed era stato nominato dalla ministra Beatrice Lorenzin nello scorso dicembre.La ministra ha rimosso tutti i 30 membri non di diritto, la cui nomina spetta cioè al ministero. Restano ...

Giovanni Tria - altri 20 tecnici al suo ministero Per fare i conti : lo hanno commissariato? : Integrare gli organici di via XX Settembre e dintorni per il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra una necessità. Eppure al 31 dicembre 2016 la dotazione organica del Tesoro contava la bellezza ...

Batterio killer Chimaera : indagine del Ministero Per raccogliere dati in tutta Italia : La portata del problema derivante dalle infezioni da Mycobacterium Chimaera potrebbe essere molto più ampia rispetto a quella fatta registrare nel mese di novembre. Nonostante, infatti, la Regione Veneto abbia immediatamente predisposto delle contromisure per tutelare la popolazione regionale, istituendo una commissione tecnico- scientifica ad hoc e richiamando tutti i pazienti che dal 2007 a oggi hanno subito un'operazione chirurgica a cuore ...

CooPerazione : ministero Ambiente - Per la prima volta eletto un italiano in gruppo suPer esPerti Unesco : Roma, 01 dic 10:11 - , Agenzia Nova, - Il Comitato del patrimonio culturale dell'Unesco , Agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, , ancora in corso... , Com,

Salmone affumicato richiamato dal mercato Per Listeria - l'avviso del Ministero : Il ritiro del prodotto alimentare è scattato in via prepuziale a seguito di un allerta lanciata dalla tessa azienda produttrice. Alcune analisi di laboratorio effettuate in autocontrollo dalla ditta, infatti, hanno riscontrato la presenza di Listeria monocytogenes in alcuni campioni si Salmone.