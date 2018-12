Per la Bild la Champions si giocherà nel week end

La Bild rilancia : la Uefa prepara il progetto Per la Champions nel weekend : Champions League il sabato e la domenica, campionato a metà settimana: potrebbe essere questo il futuro del calcio europeo. L'articolo La Bild rilancia : la Uefa prepara il progetto per la Champions nel weekend è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bild : 'Ribery Perde la testa : insulti e schiaffi a un giornalista' : TORINO - Nervi tesi in casa Bayern Monaco . Dopo la sconfitta col Borussia Dortmund di sabato che ha fatto precipitare i bavaresi a -7 dalla vetta, Franck Ribery ha avuto un alterco in zona mista con ...