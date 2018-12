PeopleFly vendeva voli fantasma | multata per 50 000 euro dall' Antitrust

Blastingnews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L'ha deciso di infliggere una multa alla compagniaper un totale di 50.000. La società in questione ha venduto per mesi biglietti aerei diin realtà inesistenti. Tra quelli più prenotati erano presenti le tratte Cunero-Trapani e Bologna-Trapani. Iin questione non sono mai decollati ne tanto meno esistiti, perchè la compagnia in questione non aveva stipulato alcun contratto con gli aeroporti delle tratte sopra citate....