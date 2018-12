Pensioni | quota 100 tra paletti e rinvii | ecco come potrebbe cambiare

Pensioni - il Governo punta su quota 100 a tempo per strappare l’ok Ue : La riforma di quota 100 avrà carattere sperimentale, come ponte verso quota 41 per tutti dal 2022, e l’obiettivo di dismissioni e privatizzazioni sarà rafforzato da un pacchetto di norme per accelerare la valorizzazione degli immobili pubblici e incentivare gli enti locali a mettere sul mercato il loro mattone. Sono due degli argomenti chiave che Conte e Tria metteranno sul tavolo del confronto con l’Europa...

Riforma Pensioni : quota 104 - dubbi del Governo sull'uscita anticipata : Crescono i dubbi sulle uscite anticipate con il meccanismo della quota 100 ovvero al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il Governo, infatti, sta valutando tutte le ipotesi al fine di ridurre l'impatto economico della misura in materia previdenziale e ricevere il via libera dalla Commissione Europea. Brambilla propone quota 104 Non resta escluso che l'esecutivo possa prendere in ...

Riforma Pensioni : Quota 100 - Salvini smentisce l'ipotesi di Brambilla : "Sono solo considerazioni personali", lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier della Lega Matteo Salvini smentendo ogni possibilità di introduzione della Quota 104 proposta dall'esperto di previdenza Alberto Brambilla volta a ridurre la spesa pensionistica. Salvini su Quota 104: 'solo considerazioni personali' Stando a quanto afferma il quotidiano "La Repubblica", il Governo è ancora al lavoro per valutare tutte le ipotesi per ridurre ...

Pensioni flessibili quota 100 e infrazione dall'UE - Di Maio : 'Prossime 24-48h decisive' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 dicembre 2018 vedono crescere l'attesa sulla decisione che l'UE prenderà in merito all'apertura della procedura d'infrazione contro l'Italia. Dal governo si considerano quindi le prossime ore come decisive, seppure si mantiene l'orientamento ad avviare le uscite anticipate tramite la quota 100 ed il reddito di cittadinanza con la nuova legge finanziaria. Nel frattempo, dall'opposizione non mancano, ...

Pensioni - Quota 100 'sperimentale' : Conte deve convincere l'Ue : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni, ad oggi mercoledì 12 dicembre, riguardano il braccio di ferro tra il governo Conte e l'Unione europea in merito alla manovra finanziaria. Come riportato dal quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', saranno due gli argomenti che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, metterà sul tavolo di confronto con il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: il primo riguarda la riforma Quota 100 ...

Pensioni - clausole per quota 100 : va prima chi arriva a 104 : Si studiano ancora clausole per ridurre l'impatto economico della quota 100 e delle altre misure in materia previdenziale ma si tratta delle ultime ore per mettere a punto uno dei due provvedimenti ...

Pensioni - in bilico quota 100. Ma il governo smentisce : ROMA - Spunta l'idea di mandare in pensione chi non ha ' quota 100 ' - ovvero almeno 62 anni e 38 di contributi - e non arriva neanche ai requisiti, validi dal 2019, per la vecchiaia, 67 anni, o l'...

Pensioni - in bilico quota 100. Ma la Lega smentisce : ROMA - Spunta l'idea di mandare in pensione chi non ha ' quota 100 ' - ovvero almeno 62 anni e 38 di contributi - e non arriva neanche ai requisiti, validi dal 2019, per la vecchiaia, 67 anni, o l'...

Pensioni - clausole per quota 100 : va prima chi arriva a 104 : Si studiano ancora clausole per ridurre l'impatto economico della quota 100 e delle altre misure in materia previdenziale ma si tratta delle ultime ore per mettere a punto uno dei due provvedimenti ...

Pensioni - Sindacati : 'Quota 100 buona base di partenza ma non basta' : Ieri i leader di Cgil, Cisl e Uil hanno illustrato al Premier Conte un documento unitario per chiedere modifiche alla legge di Bilancio. Come riferito da Il Sole 24 ore, nelle due ore di faccia a faccia con sei sigle (oltre ai confederali, Confsal, Cisal ed Ugl), Giuseppe Conte ha dato la sua disponibilità all'inizio di un confronto costruttivo con le parti sociali, senza però specificarne i tempi. Pensioni anticipate: Quota 100 primo passo, ma ...

Pensioni - l'UE vorrebbe una quota cento temporanea valida solo nel 2019 : Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, ...

Pensioni anticipate a quota 100 : finestra di uscita a giugno potrebbe slittare a settembre : Possibili modifiche alle Pensioni anticipate a quota 100 potrebbero essere dettate dalla necessità di accontentare i moniti di Bruxelles relativi alla consistenza della prossima Manovra economica. Infatti, secondo le ultime anticipazioni riportate dal quotidiano Il Messaggero, la pensione anticipata a quota 100 potrebbe subire variazioni in merito al funzionamento delle finestre trimestrali per i lavoratori del settore privato e di quelle ...

Riforma Pensioni : Quota 100 con paletti ma Salvini smentisce le penalità : Continuano i dibattiti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza tanto sbandierato dal Movimento 5 Stelle. Nella giornata di lunedì 10 dicembre, infatti, si è riunito il vertice di maggioranza presieduta dal Premier Giuseppe Conte e dai sottosegretari Claudio Durigon, Giancarlo Giorgetti e Laura Castelli che avrebbero confermato tempi e fondi sulle misure considerate i capisaldi della nuova Legge di Stabilità 2019. Probabile Quota 100 con ...

Pensioni e quota 100 : paletti e restrizioni per chi vuole lasciare in anticipo il lavoro : La quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni potrebbe cambiare, prevedendo più paletti e restrizioni per scoraggiare l'uscita dal mondo del lavoro e permettere di risparmiare fino a due miliardi di euro nella legge di Bilancio. Ecco quali potrebbero essere i paletti che il governo inserirà.Continua a leggere