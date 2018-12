Pensioni | il Governo punta su quota 100 a tempo per strappare l’ok Ue

Riforma Pensioni : quota 104 - dubbi del Governo sull'uscita anticipata : Crescono i dubbi sulle uscite anticipate con il meccanismo della quota 100 ovvero al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Il Governo, infatti, sta valutando tutte le ipotesi al fine di ridurre l'impatto economico della misura in materia previdenziale e ricevere il via libera dalla Commissione Europea. Brambilla propone quota 104 Non resta escluso che l'esecutivo possa prendere in ...

Pensioni - in bilico quota 100. Ma il governo smentisce : ROMA - Spunta l'idea di mandare in pensione chi non ha ' quota 100 ' - ovvero almeno 62 anni e 38 di contributi - e non arriva neanche ai requisiti, validi dal 2019, per la vecchiaia, 67 anni, o l'...

Il Governo insiste su Pensioni e quota 100 - ma dall'UE c'è un ultimatum di 48 ore : Crescono i timori sull'avvio della procedura d'infrazione da parte dell'Unione Europea, dopo il pressing dei Paesi più intransigenti per l'applicazione del massimo rigore in merito alla tenuta dei conti pubblici. L'ottimismo che ha permeato la trattativa negli ultimi giorni si trova a confrontarsi con i rischi di un procedimento che potrebbe portare a sanzioni pesanti per il nostro Paese, sebbene la loro attivazione non sarebbe comunque ...

Di Maio 'stronca' Salvini : "imprese da lui? I fatti al Mise"/ Tensione Governo su Pensioni d'oro e Manovra : Tensione Governo, Di Maio 'frecciata' a Salvini: 'le imprese e Boccia vanno da lui? I fatti si fanno tutti al Mise'. Manovra, pensioni d'oro e 'gerarchie'

Pensioni - oggi vertice del Governo sulla manovra : Salvini frena su tagli assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 10 dicembre, riguardano il cauto ottimismo del Governo Conte in merito al raggiungimento dell'intesa con Bruxelles sulla manovra finanziaria: l'obiettivo primario è quello di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo. L'esecutivo sta lavorando per ridurre il deficit che, per il momento, è fissato al 2,4 per cento del Pil nel 2019 ed in particolare ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 Pensioni sono un mistero : è il governo dei rinvii : Il governo Conte ha incassato il via libera della Camera alla legge di bilancio, dopo aver posto la questione di fiducia. Il problema è che i deputati hanno approvato un provvedimento che non c'entra nulla con la manovra, senza Reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico, con decine di misure che saranno completamente stravolte.Continua a leggere

Pensioni - Quota 100 si sgonfia : Governo riduce Fondo per superamento Legge Fornero : Le ultime notizie sulla riforma Pensioni ad oggi, domenica 9 dicembre, riguardano il lavoro tecnico sulla manovra finanziaria e i tentativi del Governo di ridurre il deficit di fronte allo sguardo attento ed implacabile dell'Unione europea. Come pubblicato dal numero odierno del quotidiano 'Il Sole 24 ore', il Fondo per Quota 100 sulle Pensioni passerà dai precedenti 6,7 miliardi di euro a 4,5-4,7 miliardi per il 2019. Dunque, sempre meno soldi ...

Pensioni - governo incassa Ok manovra alla Camera : Lega spiazzata dal M5S su assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 8 dicembre, riguardano il primo via libera della Camera alla Legge di Bilancio 2019 nella versione contestata da Bruxelles: 330 voti favorevoli e 219 contrari alla fiducia posta dal governo. L'esecutivo Conte sta lavorando con la revisione delle stime di spesa per la riforma Pensioni con Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. La manovra sbarcherà al Senato lunedì e, a proposito di questo, si ...

Pensioni Quota 100 - Governo studia partenza lenta : meno 2 miliardi di spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 7 dicembre, riguardano, naturalmente, la nuova misura previdenziale studiata dal Governo Conte quale primo step del superamento della Legge Fornero, vale a dire Quota 100. Secondo quanto riportato dal numero odierno del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', la controriforma delle Pensioni (ma anche il reddito di cittadinanza, l'altra colonna portante della manovra finanziaria) partiranno con ...

Manovra - il governo pone la fiducia. Vertice a P.Chigi senza Tria. Taglio del 40% alle Pensioni d'oro : Assente il ministro dell'Economia Giovanni Tria che aveva precedentemnte visto il presidente del Consiglio. Nel frattempo il provvedimento è stato rinviato dall'Aula in Commissione Bilancio per una ...

Manovra - governo pone fiducia. Di Maio : 'Taglio 40% Pensioni d'oro' - : La decisione al termine del vertice di maggioranza. Il leader 5s: "Miriamo a calo debito, Ue si aspetta questo". E conferma i tempi di quota 100 e reddito di cittadinanza. Salvini definisce "buono" l'...

Manovra - governo pone la fiducia alla Camera. Di Maio : ‘Al Senato introdurremo taglio del 40% alle Pensioni d’oro’ : Giovedì sera la Manovra è tornata in Aula alla Camera dopo il secondo passaggio in commissione e il governo, come previsto, ha posto la questione di fiducia. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al Senato: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i ...

Dalle Pensioni al reddito di cittadinanza. Tutti i dietrofront del governo : Dall'annuncio dello strappo in manovra al bagno di realtà imposto dal dialogo con Bruxelles. Come sono partiti e come verranno rimodulati i provvedimenti-bandiera di Lega e Cinque Stelle

Pensioni d'oro : in arrivo i tagli da parte del Governo - perdite tra l’8 ed il 20% : Ci sono provvedimenti che nonostante le difficoltà, i veti di Bruxelles e le critiche che provengono da partiti dell’opposizione e tecnici, il Governo Conte continua a reputare di massima necessità. Quota 100, reddito e pensione di cittadinanza e tagli alle Pensioni d’oro sono sempre i punti salienti del lavoro che l’esecutivo giallo-verde sta mettendo in atto. Siamo nei giorni decisivi per tutte queste misure e per quanto concerne il taglio ...