Pechino arresta diplomatico canadese | ritorsione contro Ottawa?

Pechino ha arrestato un ex diplomatico canadese | WP : "Trump condannerà la Cina per spionaggio : Michael Kovrig - con un passato diplomatico a Pechino, Hong Kong e all'Onu - è stato fermato nelle scorse ore. La Cina non aveva nascosto la sua rabbia per l'arresto in Canada della figlia del fondatore di Huawei. E il "Washington Post" rivela che la Casa Bianca condannerà Pechino per hackeraggio

