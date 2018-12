Palermo | le mani dei boss sull’ippodromo La gare truccate da Cosa nostra | 9 arresti

Palermo nelle mani di Richardson e di una società con 200 sterline di capitale sociale : le regole italiane lo consentono : “Ho venduto il Palermo per 10 euro”. In un campionato normale di un Paese civile, un annuncio del genere avrebbe fatto sobbalzare le autorità. Invece siamo in Italia e tutto è possibile, anche che una delle più importanti squadre della Serie B sia ceduta per una manciata di spiccioli a dei perfetti sconosciuti, con una storia societaria inconsistente e un capitale sociale di appena 200 sterline. Senza veri controlli, senza garanzie certe sul ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Lascio in buone mani la società» : Palermo - "Non so se sia un giorno triste o bello, forse entrambe le cose. Lasciare il Palermo è triste, ma ho avuto la possibilità di trovare chi continuerà il mio lavoro, come un padre con il figlio"...

Zamparini saluta il suo Palermo : “da oggi mi sento vedovo - lascio il club in buone mani” : Maurizio Zamparini ha ceduto il Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and entertainment di Clive Richardson “Mi sento come se fossi diventato vedovo“. Così Maurizio Zamparini, all’indomani dell’ufficialità del suo addio al Palermo, che dopo 16 anni ha venduto al gruppo inglese Global Futures Sports and entertainment di Clive Richardson. Con loro anche David Platt, ex calciatore in forza a Bari, Juventus e ...

Palermo - svelata la nuova proprietà inglese : «Club in mani sicure» : È la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio, come annunciato dal ceo del gruppo. L'articolo Palermo, svelata la nuova proprietà inglese: «Club in mani sicure» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Palermo - Zamparini : "Mi sento vedovo. Ma ho lasciato in mani sicure" : Tuttavia, nonostante la cessione sia stata appena ufficializzata, Zamparini non esclude in futuro un suo ritorno nel mondo del calcio: "Se mi stufo di star fuori dal calcio, potrei anche rientrare - ...

Palermo - si accendono i riflettori sulla nuova proprietà : la società rosanero nelle mani della Futures Sports&Entertaiment : Il CEO della Futures Sports&Entertaiment ha ufficializzato l’acquisizione del Palermo dalle mani di Maurizio Zamparini Cade il velo sulla società acquirente del Palermo Calcio, si tratta della Futures Sports&Entertaiment, azienda britannica che coinvolgerà nel progetto anche David Platt. L’ex giocatore inglese ricoprirà il ruolo di consulente tecnico e, nella giornata di domani, si recherà in Sicilia per incontrare la ...

Allerta Meteo Sicilia : domani criticità gialla su Palermo : La Protezione Civile Regionale, ha diramato l’avviso 18329 che prevede per Palermo, nella giornata di domani, l’Allerta gialla. In particolare, per la giornata di domani, si prevedono precipitazioni “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, più rilevanti sulla Sicilia occidentale; da isolate a sparse, localmente ...

Premi : Palermo - domani cerimonia 'Rosa Balistreri e Alberto Favara' : Palermo, 22 nov. (AdnKronos) - Tutto pronto per la cerimonia che si svolgerà domani per assegnare, a Palermo, all’Auditorium Rai di viale Strasburgo 19, il XVIII Premio “Rosa Balistreri e Alberto Favara”. I quattro vincitori della XVIII edizione sono: l’etnomusicologo Sergio Bonanzinga, il pittore G

Libia : Conte - Palermo è tappa di percorso che non finirà domani : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni.

Palermo dopo Manifesta : Cosa resterà, cosa resterà dopo questa Manifesta che ha rilanciato tutte le energie palermitane? La biennale nomade d’arte contemporanea ha chiuso domenica scorsa nel teatro Garibaldi mirabile, dove il conducatore disse la famosa frase, “o Roma o morte”; dopo i parties e i concerti, conclusi sottoto

Maltempo - fango negli invasi di acqua : domani niente scuole chiuse a Palermo : domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l’università a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città. Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripulire l’acqua. Da questa notte l’acqua entrerà nuovamente nelle tubature di Palermo. Sono stati numerosi i disagi dovuti alla mancanza di acqua, soprattutto nella ...

Maltempo : fango negli invasi acqua - domani riaprono scuole e università a Palermo : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l'univesrità a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città. Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripuli

Morti per maltempo - domani i funerali a Palermo : Abusivismo sotto accusa per la strage causata dai nubifragi nel Palermitano. Aperta un'inchiesta sulla morte delle nove persone annegate in una villetta a Casteldaccia, invasa da un fiume ingrossato ...

Maltempo Palermo - alluvione a Casteldaccia : si indaga per omicidio e disastro colposo - domani i funerali in Cattedrale : La Procura di Termini Imerese (Palermo) indaga per disastro colposo e omicidio colposo per l’alluvione che ha travolto e ucciso 9 persone in una villetta di Casteldaccia (Palermo): lo ha confermato all’Adnkronos il Procuratore Ambrogio Cartosio. I funerali delle vittime saranno celebrati domani, martedì 6 novembre, alle 11, nella Cattedrale di Palermo. L'articolo Maltempo Palermo, alluvione a Casteldaccia: si indaga per omicidio e ...