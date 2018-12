Pagelle TV della Settimana Speciale Grande Fratello Vip

davidemaggio

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Francesco Monte e Giulia SalemiPromossi 9 a Walter Nudo. Eroe di due reality, l’attore a distanza di 15 anni dalla vittoria all’Isola dei Famosi bissa il successo. Se allora il pubblico l’aveva preso a cuore perchè vittima del resto del gruppo, questa volta, invece, sono i suoi modi di fare a conquistare. Quel suo vivere in un mondo tutto suo, rimanendo però un uomo tutto d’un pezzo che piace alle signore over e alle più giovani.7 ad Andrea Mainardi. Zitto zitto, il cuoco stava quasi per vincere la terza edizione del programma. Personaggio positivo che, in realtà, non si è mai visto più di tanto in prime time (tranne nelle fasi finali). Da un lato la colpa è del suo carattere, dall’altro il GF ha preferito dare spazio, a volte comprensibilmente, altre meno, sempre a determinate dinamiche e/o personaggi che hanno finito per oscurare concorrenti già di ...