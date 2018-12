Oroscopo del mese di gennaio | previsioni per i segni | opportunità per Vergine e Capricorno

Oroscopo del 13 dicembre : previsioni : novità lavorative per Toro - tensione per l'Ariete : Siamo giunti a metà della seconda settimana di dicembre. Arriva l'Oroscopo e arrivano le previsioni del giorno 13 dicembre, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Cosa hanno in serbo stelle e pianeti per i segni? Scopriamolo leggendo le previsioni del giorno. Oroscopo di domani Ariete: in amore giornata che potrebbe portare qualche momento di tensione e possibili scontri. Potreste vivere momenti non esaltanti. ...

Oroscopo del giorno 14 dicembre con classifica : venerdì sagittarini top - Capricorno flop : L'Oroscopo del giorno 14 dicembre è pronto a svelare le carte sul possibile andamento riservato dagli astri al prossimo venerdì. In evidenza dunque l'Astrologia improntata alla parte finale di questa settimana e messa in relazione con l'amore e il lavoro. Ansiosi di dare un senso compiuto alla giornata in arrivo? Bene, il posto giusto per scoprire come sarà il periodo è proprio questo, quindi iniziamo subito a svelare qualche piccola anteprima. ...

Astri e Oroscopo del 13 dicembre : Ariete passa all'azione - Sagittario al top : Le novità stellari nell'Oroscopo dedicato alla giornata di mercoledì 13 dicembre incantano per i cambiamenti che subiscono i segni dopo il passaggio dei pianeti. L'influsso che gli Astri emanano fanno sì che ogni segno dello Zodiaco sia più fiducioso nelle proprie capacità, affrontando meglio i problemi sia sul lavoro che nella sfera affettiva. Il Capricorno e l'Ariete partono alla grande, impegnando tutte le loro forze per apportare cambiamenti ...

Oroscopo del 12 dicembre : Scorpione fuori forma - bene l'Ariete : La seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno ha ormai preso il via, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per questa nuova giornata? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di mercoledì 12 dicembre 2018 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 12 dicembre 2018 segno per segno: predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: in questa giornata Mercurio inizierà un transito ...

Oroscopo del giorno 12 dicembre : novità per Acquario - soluzioni per Leone : Prosegue la seconda settimana del mese di dicembre. Quali saranno le previsioni astrologiche che riguardano tutti i segni zodiacali nella giornata di mercoledì 12 dicembre 2018? Ecco le stelle e gli astri con il lavoro, l'ambito salutare e amoroso dall'Ariete ai Pesci. Ariete: quella del 12 dicembre sarà una giornata di ripresa per voi sia in campo lavorativo che sentimentale. In amore vivrete delle belle emozioni con il partner, crisi nate in ...

Oroscopo 2019 - i segni più fortunati dello zodiaco : desideri e scelte per Acquario e Toro : Manca poco all'inizio del nuovo anno e arrivano sempre più conferme dall'Oroscopo del 2019 per tutti e 12 i segni zodiacali. Per alcuni la fortuna busserà alla porta, per altri sarà tempo per l’amore mentre i restanti avranno in mano molte più occasioni dal punto di vista finanziario. I segni fortunati in amore Le previsioni astrologiche per l’anno nuovo promettono grandi cose per il Leone, soprattutto dal punto di vista amoroso. La vostra ...

Oroscopo del giorno 13 dicembre : giovedì con Luna in Pesci e Mercurio in Sagittario : L'Oroscopo del giorno 13 dicembre è pronto a dare il via a nuove previsioni zodiacali. Alla ribalta nel panorama astrologico del momento due eventi di un certo spessore: curiosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Ebbene, come anticipato nel titolo di apertura, giovedì assisteremo al cambio di settore della Luna, in transito nei Pesci e l'ingresso di Mercurio nel Sagittario. A questo punto è lecito domandarsi: quali saranno i segni più ...

Paolo Fox - Oroscopo oggi : le previsioni dell’11 dicembre : previsioni oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle di martedì 11 dicembre Paolo Fox ha svelato anche oggi l’oroscopo del giorno a I Fatti Vostri con le previsioni dell’11 dicembre 2018. Ieri il volto di Rai2 ha anticipato l’oroscopo di oggi affermando che l’Ariete inizierà il martedì con un po’ di nervosismo, mentre il Toro brillerà in amore anche se potrebbe esserci spazio per un po’ di gelosia. Per quanto ...

Oroscopo del 12 dicembre : beghe di lavoro per i Pesci - Ariete alla ricerca del benessere : L'Oroscopo per il giorno 12 dicembre 2018 premia alcuni segni zodiacali rispetto ad altri. In amore vincono Toro e Pesci, salute al top per Ariete e Cancro mentre sul lavoro la settimana è partita bene per Sagittario e Vergine. Scopriamo nei dettagli le previsioni dello zodiaco. Amore in primo piano per Toro, Pesci e Bilancia Toro - Nonostante il mercoledì non sia una giornata che vi piace troppo, per oggi lascerete indietro i problemi ...

Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti : previsioni a Detto Fatto : Oroscopo settimanale a Detto Fatto: le previsioni di Mauro Perfetti di oggi Come ogni lunedì non è mancato neanche oggi, 10 dicembre 2018, l’appuntamento a Detto Fatto con le previsioni dell’Oroscopo della settimana di Mauro Perfetti che, in compagnia della padrona di casa Bianca Guaccero, ha reso nota la situazione astrologica di tutti i 12 segni zodiacali mediante l’abbinamento, a ciascuno di loro, di un simbolo estratto dai ...

Oroscopo 2019 - previsioni Sagittario : grinta per tutto il periodo finale dell'anno : Il 2019 per il Sagittario sarà un anno denso di decisioni da prendere. Alcune saranno poco importanti, altre invece saranno determinanti per la scalata al successo. Per raggiungere i propri obiettivi è necessario innanzitutto essere fiduciosi, cosa che andrà progressivamente aumentando verso la fine dell'anno. In questo periodo, infatti, si potrà riscontrare nel Sagittario una grinta fuori dal comune. Amore e rapporti personali I single ...

Oroscopo del giorno 12 dicembre : gran mercoledì per la Bilancia : L'Oroscopo del giorno 12 dicembre è arrivato, puntuale come un orologio svizzero all'appuntamento con l'Astrologia. In primo piano quest'oggi la nuova classifica stelline completa, dunque impostata su tutti i dodici simboli astrali. A corredo, certamente non meno importanti, le attesissime previsioni riguardanti i segni compresi nella seconda sestina zodiacale. Bene, iniziamo a dare qualche breve anticipazione in merito ai segni più fortunati e ...

Oroscopo del giorno - 10 dicembre 2018 : le previsioni di Jupiter : Oroscopo di oggi, lunedì 10 dicembre: previsioni di Jupiter a Unomattina Come ogni giorno anche in questo inizio di settimana non sono mancate le previsioni dell’Oroscopo di Jupiter di oggi, 10 dicembre 2018, che Jupiter ha svelato in diretta a Unomattina, con Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, stamani su Rai1, salutando i telespettatori con un “Buona energia a tutti voi e benvenuti tra le mie stelle!”. L’astrologo, lo ...