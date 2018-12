Ogni giorno 97 minuti in auto | una vita che si perde nel traffico di Napoli

Roma - Cristante : 'Arriveremo tra le prime 4. Zaniolo diventerà un grande - da De Rossi si impara Ogni giorno' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari di sabato: ' Roma ha un calore particolare, che si trova solo in questa piazza . La storicità della città viene riportata nella società, la gente ha ...

Clamoroso attacco dal mondo NBA : “coach donne? Impossibile - i giocatori ci proverebbero Ogni giorno” : Un coach NBA, che ha preferito restare anonimo, ha sottolineato quando il mondo del basket americano sia sessista, spiegando come sia ‘Impossibile’ vedere una bella donna come capo allenatrice Negli ultimi anni, l’NBA ha compiuto grandi passi in avanti nell’aprire il proprio mondo a figure professionali femminili. Sono numerose le donne che hanno un posto dirigenziale (come Sue Bird nei Nuggets) o nello staff tecnico delle franchigie ...