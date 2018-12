Obesità | è la causa di quasi il 4% dei tumori nel mondo

meteoweb.eu

: @gloquenzi Come al solito in Italia siamo anni luce indietro, mentre si discute se tassarle , in America stanno pen… - porcell21816427 : @gloquenzi Come al solito in Italia siamo anni luce indietro, mentre si discute se tassarle , in America stanno pen… - cicci_capucci : @RobertoBurioni Emerge che in Italia e nel mondo i decessi per obesità superano di molto i morti di fame. L' umani… - ClinicaCVP : I pet con chili di troppo sono attorno al 40%. L'obesità può provocare problemi alle articolazioni e al cuore, oppu… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Il sovrappeso e’ responsabile diil 4% deidiagnosticati ogni anno nel. Lo rivela uno rapporto pubblicato sulla rivista CA: A Cancer Journal for Clinicians, redatto dagli epidemiologi dell’Imperial College di Londra, e della prestigiosa Harvard T.H. Chan School of Public Health a Boston che hanno analizzato una vasta mole di dati sia a livello globale sia per regione geografica su sovrappeso e cancro.Nel 2016, si legge sul rapporto, circa il 40% degli adulti e il 18% dei bambini di 5-19 anni presentava un eccesso ponderale, pari a2 miliardi di adulti e 340 milioni di bambini a livello globale. Si stima che in un anno ben 4 milioni di decessi siano da attribuire all’eccesso ponderale (dati relativi all’anno 2015). Inoltre secondo gli epidemiologi in un anno l’eccesso ponderale e’ risultato responsabile di qualcosa come ...