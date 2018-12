Nuoto | Mondiali vasca corta 2018 | Quadarella all’assalto degli 800 stile

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 12 dicembre - Scozzoli e Carraro per il colpaccio nella rana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di mercoledì 12 dicembre. Prosegue la rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), anche oggi si assegnano medaglie in una giornata che si preannuncia molto intensa e tutta da vivere. L’Italia si gioca delle carte davvero molto importanti soprattutto nella rana: Fabio Scozzoli sogna in grande sui 100 metri, si presenta col miglior tempo della semifinale e ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Mercoledì 12 dicembre seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e lo spettacolo di sicuro non mancherà. In casa Italia vedremo in azione ancora una volta Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Piero Codia nei 100 farfalla uomini a caccia di una finale. Ilaria Bianchi nei 200 farfalla sarà al via dell’atto conclusivo e il desiderio è quello di avvicinare se non migliorare il primato ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Fabio Scozzoli-Martina Carraro - la coppia della rana che fa sognare l’Italia : E’ tempo di finali nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). L’Italia punta ad essere protagonista, dopo il bronzo conquistato da Gabriele Detti nei 400 stile libero, mettendo in mostra una compagine che vuol migliorarsi dal punto di vista cronometrico e centrare i propri obiettivi. Ebbene, questo day-2 sarà quello della rana per il Bel Paese. Lo stile più difficile e complesso da ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Quadarella - Pellegrini e Bianchi ok - il programma di semifinali e finali della 2ª giornata : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018, seconda giornata di gare con diversi italiani impegnati: Quadarella e Bianchi raggiungono le finali, i dettagli Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: mattinata di batterie e semifinali ad Hangzhou (Cina), in attesa delle medaglie che si assegneranno nel corso della mattinata. Per quanto concerne l’Italia, buoni spunti sono arrivati dalle donne, con la Quadarella qualificata alla finale degli 800 stile ed ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 12 dicembre. Pellegrini e Codia in semifinale! Quadarella negli 800 sl. 4×50 mista donne in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-2 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. In ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le parole degli azzurri. La gioia di Detti e Pellegrini - l’amarezza della staffetta : Buona giornata per l’Italia ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che sono incominciati ad Hangzhou (Cina). Brilla il bronzo di Gabriele Detti ma possono sorridere anche Federica Pellegrini e Ilaria Cusinato (quarte), Fabio Scozzoli che vola in finale col miglior tempo, la staffetta 4×100 stile libero che ha dimostrato di esserci. Di seguito le parole degli azzurri rilasciate alla FederNuoto. GABRIELE Detti ha conquistato una ...

Mondiali Nuoto 2018 : Detti - un bronzo di rabbia. Pellegrini quarta con il sorriso : Questo Detti versione cinese avrebbe voglia di sbranarsi il mondo ma con l'esperienza ha imparato ad amministrarsi, a non forzare. Di chilometri ne deve ancora macinare, è tornato ad allenarsi a ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella e Federica Pellegrini le vedette delle batterie della seconda giornata : seconda giornata e di batterie ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. La rassegna iridata che saluterà il 2018 vuol offrire agli appassionati prestazioni di alto profilo e gli atleti sono motivati a centrare il bersaglio grosso con crono rilevanti. L’Italia sarà della partita, come sempre, per ben figurare ed essere all’altezza delle forti rivali. Ad alzare il sipario di questo day-2 saranno le batterie ...

Nuoto - Mondiali 2018 : la prima giornata dei legni - ma l’Italia è competitiva in un contesto poco amato : Tante volte l’Italia è rimasta di legno nelle grandi manifestazioni internazionali, uscendo con l’espressione ammuffita di chi ha fallito una grande occasione. Stavolta il legno piove sugli azzurri come i fiocchi di neve che hanno imbiancato Hangzhou in questi giorni ma la sensazione è totalmente diversa rispetto ad altre occasioni. I tre quarti posti della prima giornata del Mondiale in vasca corta possono essere presi dal clan ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Federica Pellegrini e un quarto posto senza rimpianti. Era giusto provarci pur se non al top : E’ vero. Nella maggior parte dei casi il risultato finale conferisce il termometro sulla bontà di una prestazione sportiva o meno: i gol realizzati, le percentuali di tiro a canestro e il tempo siglato toccando la piastra. Oggi, Federica Pellegrini non è riuscita ad ottenere la 50esima medaglia a livello internazionale. La ripresa del sodalizio con i 200 stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta non è stato bagnata dal metallo ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE – Detti - rientro coi fiocchi. Cusinato - Pellegrini e 4×100 : è legno pregiato! : Voti alti per buona parte dell’ItalNuoto nella prima giornata dei Mondiali di Hangzhou che si è conclusa con il bronzo di Gabriele Detti e tre quarti posti, con risultati cronometrici molto positivi per gli atleti azzurri. Ecco l’analisi delle prove degli italiani. GABRIELE Detti 9: Che rientro per il campione livornese che, in una gara complicatissima, dominata dal lituano Rapsys, riesce ad agguantare con le unghie e con i denti un ...