Nuoto | Mondiali vasca corta 2018 | Fabio Scozzoli quarto sui 100 rana | amarezza per

Nuoto – Mondiali vasca Corta - Scozzoli ai piedi del podio nei 100 metri dorso : Niente da fare per Fabio Scozzoli nella gara dei 100 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca Corta Fabio Scozzoli fuori dal podio per un soffio: niente da fare per l’azzurro nella gara dei 100 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca Corta 2018. Il campione italiano deve accontentarsi della medaglia di legno, col suo crono di 56.48. Medaglia d’oro al sudafricano van der Brugh, seguito sul podio dal bielorusso Shymanovich e ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 12 dicembre - Scozzoli e Carraro per il colpaccio nella rana. Bianchi quinta nei 200 farfalla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta, Finali di mercoledì 12 dicembre. Prosegue la rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), anche oggi si assegnano medaglie in una giornata che si preannuncia molto intensa e tutta da vivere. L’Italia si gioca delle carte davvero molto importanti soprattutto nella rana: Fabio Scozzoli sogna in grande sui 100 metri, si presenta col miglior tempo della semifinale e ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Katinka Hosszu è imbattibile nei 200 farfalla - Ilaria Bianchi solo quinta : L’ungherese vince la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, quinto posto per l’azzurra Bianchi Katinka Hosszu torna prepotentemente sotto i riflettori del Nuoto internazionale, vincendo la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou. L’ungherese non lascia scampo alla statunitense Dahlia, costretta ad arrendersi per soli 13 millesimi. A completare il ...

Nuoto – Mondiali Vasca Corta - azzurre ultime nella staffetta 4×50 mista di Hangzhou : Niente da fare per le azzurre della sfattetta 4×50 mista ai Mondiali di Nuoto in Vasca Corta di Hangzhou La seconda giornata di sfide ad Hangzhou è entrata nel vivo: sono appena iniziate le semifinali e finali di oggi dei Mondiali in Nuoto in Vasca Corta. Si comincia subito con una finalissima per l’Italia, quella dei 4×50 misti femminile: le azzurre, partite dalla corsia numero 8 non sono riuscite ad ottenere un buon ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 – Ilaria Bianchi vuole i 200 farfalla : “in finale dovrò fare di meglio” : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018 ad Hangzhou, Ilaria Bianchi pronta ad affrontare la finale dei 200 farfalla “Avevo preparato la gara per ripetere quella degli europei. In finale bisognerà fare meglio, magari controllare di più la prima parte e poi sparare tutto nel finale“. Sono i propositi in vista della finale dei 200 farfalla di Ilaria Bianchi che oggi ha staccato il pass per la finalissima ai Mondiali in vasca corta in ...

Mondiali Nuoto 2018 : Quadarella e Bianchi in finale. Bene Pellegrini e Codia in semifinale : Buone notizie per gli azzurri dalla seconda giornate di gara ai 14mi Campionati Mondiali di Nuoto in vasca corta in corso a Hangzhou, Cina. Le due staffette miste 4X50, Ilaria Bianchi nei 200 farfalla ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Quadarella all’assalto degli 800 stile : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018 di Hangzhou: Simona Quadarella ha conquistato il pass per la finale degli 800 stile “Vediamo come andrà la finale. Mi sentivo bene in acqua; ho nuotato facilmente, senza forzare“. E’ ottimista sulla gara di domani ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Hangzhou, in Cina, Simona Quadarella, la campionessa europea nei 400sl in lunga che nuota per Fiamme Rosse e Circolo Aniene ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv delle finali di oggi. Tutti gli azzurri in gara : Mercoledì 12 dicembre seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e lo spettacolo di sicuro non mancherà. In casa Italia vedremo in azione ancora una volta Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Piero Codia nei 100 farfalla uomini a caccia di una finale. Ilaria Bianchi nei 200 farfalla sarà al via dell’atto conclusivo e il desiderio è quello di avvicinare se non migliorare il primato ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Fabio Scozzoli-Martina Carraro - la coppia della rana che fa sognare l’Italia : E’ tempo di finali nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). L’Italia punta ad essere protagonista, dopo il bronzo conquistato da Gabriele Detti nei 400 stile libero, mettendo in mostra una compagine che vuol migliorarsi dal punto di vista cronometrico e centrare i propri obiettivi. Ebbene, questo day-2 sarà quello della rana per il Bel Paese. Lo stile più difficile e complesso da ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Quadarella - Pellegrini e Bianchi ok - il programma di semifinali e finali della 2ª giornata : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018, seconda giornata di gare con diversi italiani impegnati: Quadarella e Bianchi raggiungono le finali, i dettagli Nuoto, Mondiali vasca corta 2018: mattinata di batterie e semifinali ad Hangzhou (Cina), in attesa delle medaglie che si assegneranno nel corso della mattinata. Per quanto concerne l’Italia, buoni spunti sono arrivati dalle donne, con la Quadarella qualificata alla finale degli 800 stile ed ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 12 dicembre. Pellegrini e Codia in semifinale! Quadarella negli 800 sl. 4×50 mista donne in finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-2 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati fini. In ...

