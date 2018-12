Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | programma | orari e tv di giovedì 13 dicembre Come vedere

Nuoto - Mondiali in vasca corta : Pellegrini fuori dalla finale : TORINO - Federica Pellegrini non è riuscita a qualificarsi per la finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Hangzhou , in Cina . La veneta ha chiuso la sua batteria di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 13 dicembre. Gli orari e il programma completo : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e per i colori azzurri i due focus di giornata saranno i 200 dorso e gli 800 stile libero donne. Margherita Panziera e Simona Quadarella saranno le osservate speciali. La veneta cerca nella otto vasche del dorso la sublimazione mondiale. Dopo aver vinto l’oro agli Europei in vasca lunga a Glasgow, l’azzurra è attesa da una conferma in un contesto ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Martina Carraro si tinge di bronzo nei 50 rana - medaglia di legno per Scozzoli : Seconda giornata di finali e semifinali ad Hangzhou (Cina), sede dell’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Un day-2 in cui le prestazioni degne di nota non sono mancate e che val la pena raccontarvi. LE FINALI 4X50 mista donne Prima gara nel programma e record del mondo. Il quartetto americano composto da Olivia Smoliga, Katie Meili, Kelsi Dahlia e Mallory Comerford regola tutte con uno strepitoso 1’42″34, ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : staffetta 4×50 sl mista amara per gli azzurri - Italia solo settima ad Hangzhou : Settimo posto per la staffetta mista Italiana nei 4×50 stile libero: Pellegrini e compagni non riescono a dare del filo da torcere ai tosti rivali E’ la staffetta 4×50 stile libero mista a chiudere la seconda giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta. In gara anche la squadra Italiana, composta da Condorelli, Di Liddo, Vergani e Pellegrini, partita dalla corsia numero 8 non è riuscita a dare del filo da torcere ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Piero Codia conquista la finale dei 100 farfalla con il brivido. Dressel il migliore : Piero Codia con il brivido nella finale dei 100 farfalla ai Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina). L’azzurro, quarto nella prima semifinale con il crono di 50″23, non è riuscito ad esprimere al meglio la sua progressione, senza trovare un passaggio ai 50 metri adeguato (23″16) e sviluppare la velocità nella seconda parte di gara che si sarebbe atteso. Comunque il 50″23 è stato sufficiente all’azzurro per ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Federica Pellegrini eliminata in semifinale sui 100 stile : Federica Pellegrini non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). La Divina cercava il colpaccio sulle quattro vasche ma la sua prestazione non è bastata per rientrare tra le magnifiche otto che si contenderanno le medaglie: l’azzurra ha concluso la propria semifinale in quarta posizione col tempo di 52.86, a un ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Codia in finale nei 400 farfalla con il settimo tempo : Piero Codia nella semifinale centra il quarto posto, l’azzurro si qualifica alla finale dei 100 farfalla dei Mondiali in vasca corta 2018 con il settimo tempo utile I Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 sono scesi in piscina per la loro seconda giornata. Dopo la medaglia di bronzo di Gabriele Detti di ieri e quella di Martina Carraro di oggi, a Hangzhou (Cina) tanti sono gli azzurri oggi in gara alla ricerca di un piazzamento ...

Nuoto - Mondiali : Martina Carraro conquista il bronzo nei 50 rana : Ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou (in Cina) la genovese stabilisce anche il nuovo record italiano nella specialità dei 50 rana e regala un'altra soddisfazione al Nuoto azzurro dopo il terzo posto di Gabriele Detti. Riflettori puntati anche sulla romana Simona Quadarella attesa dalla finale degli 800 stile libero.

VIDEO Martina Carraro conquista il bronzo sui 50 rana ai Mondiali di Nuoto - riviviamo la gara dell’azzurra : Martina Carraro ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo sui 50 metri rana ai Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hanzhou (Cina). L’azzurra è stata strepitosa nelle due vasche e ha toccato la piastra col tempo strepitoso di 29.59, nuovo record italiano: la ligure è partita a spron battuto, poi si è dovuta inchinare al cospetto di Alia Atkinson e Ruta Meilutyte che hanno nuotato una sontuosa vasca di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Martina Carraro di BRONZO nei 50 rana! L’azzurra vola con il nuovo record italiano : Una Martina Carraro da urlo: terza gara sui 50 rana e terzo record italiano e soprattutto medaglia mondiale ad Hangzhou (Cina), sede della rassegna iridata in vasca corta. L’azzurra è riuscita a gestire perfettamente la tensione e ha toccato la piastra con lo strepitoso crono di 29″59 mettendo paura a tutte nei primi 25 metri e poi pagando un po’ in uscita dalla virata il deficit in potenza nel confronto con le rivali più ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Fabio Scozzoli quarto sui 100 rana - amarezza per l’azzurro : Arriva una delusione dalla piscina di Hangzhou (Cina) dove si stanno disputando i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Fabio Scozzoli si presentava alla finale dei 100 metri rana con il miglior tempo di qualificazione ma purtroppo oggi si è dovuto accontentare del quarto posto: un risultato al di sotto delle aspettative per l’azzurro che non ha disputato la sua migliore gara, sembrava essere in grandissima forma come aveva dimostrato ...