Novo Amor in concerto a Milano | ecco dettagli e prezzi dei biglietti

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’ecletticoin, info utili edeidella data italiana Ali Lacey meglio conosciuto comeè un talentuoso polistrumentista gallese, cantante, compositore, sound designer e produttore. Il suo sound, una miscela di indie pop e folk, richiama nomi come Bon Iver, Gentle Good e Iron&Wine. Nel 2013 si è proposto per comporre la colonna sonora del lungometraggio di un amico. Per la scena clou ha scritto la canzone “From Gold”, magicamente composta in una notte, che ha rappresentato un punto di svolta per l’Artista che ha iniziato a scrivere una serie di canzoni pubblicando nel 2014 il suo primo EP “Woodgate”. Allo stesso periodo risale l’incontro con il cantautore e produttore Ed Tullett, con cui ha creato subito un forte legame collaborando successivamente ai singoli “Faux” e “Alps”. A questi due singoli ha fatto ...