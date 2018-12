Non fatemi parlare Le lacrime di Luana Moresco | fidanzata europeista e

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "Non". Preferisce non dire niente, inai microfoni di AdnKronos. Il suo ragazzo, il giornalista Antonio Megalizzi, è uno dei feriti dell'attentato di Strasburgo ed è caduto in coma. Ha lasciato gli aggiornamenti al padre, Danilo, e non sono buoni: "Va malissimo, ci sta lasciando. Non ce la facciamo più perché la situazione è ulteriormente precipitata, non so più cosa pensare".Ma chi è? Una esponente di Forza Italia in Trentino, vicina alla coordinatrice regionale di Forza Italia in Alto Adige Micaela Biancofiore. "Sono particolarmente affezionata ae in lei e Antonio ho sempre colto la passione per l'Europa, per la libertà e la democrazia", ha detto. Alle ultime provinciali è stata la seconda dei non eletti, con 407 preferenze.Laureata in Lingue, ha poi ...