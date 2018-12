ilfattoquotidiano

: No Tav, la Cassazione: “Reazione di rabbia provocata” dal lancio di lacrimogeni delle forze dell’ordine… - Cascavel47 : No Tav, la Cassazione: “Reazione di rabbia provocata” dal lancio di lacrimogeni delle forze dell’ordine… - fattoquotidiano : No Tav, la Cassazione: “Reazione di rabbia provocata” dal lancio di lacrimogeni delle forze dell’ordine - TutteLeNotizie : No Tav, la Cassazione: “Reazione di rabbia provocata” dal lancio di lacrimogeni delle forze… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) I giudici della Corte d’appello di Torino non hanno preso adeguatamente in considerazione le ragione di alcuni atti violenti dei manifestanti No Tav che il 3 luglio 2011 si erano scontrati contro le forze dell’ordine. Per questa ragione deve esserci un nuovo processo d’appello per ventisei di loro. Lo si deduce dalla sentenza della Corte diche lo scorso 27 aprile aveva annullato con rinvio la sentenza del maxi-processo per gli scontri avvenuti prima il 27 giugno e poi il 3 luglio 2011, quando gli attivisti (sia abitanti della Val di Susa, sia militanti dei centri sociali antagonisti di altre parte d’Italia) hanno tentato di evitare lo sgombero del campeggio alla Maddalena di Chiomonte, area dove doveva sorgere il cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione. I giudici della Suprema corte hanno anche stabilito un principio importante su un punto che ha segnato molti ...