Nel 2019 la società Sky smetterà di sponsorizzare la squadra di ciclismo ora nota come

NBA 2019 - i risultati della notte (12 dicembre) : i Clippers di Gallinari travolti dai Raptors - vincono Spurs (BeliNelli 14) e Rockets : Poche, ma significative partite nella notte NBA appena trascorsa: si è giocato in tre sole arene degli Stati Uniti nel terzultimo mercoledì dell’anno. Vediamo cos’è successo in dettaglio. Gli Houston Rockets, nella partita più equilibrata disputata, battono i Portland Trail Blazers per 111-104, mandando sette uomini in doppia cifra sui nove scesi in campo. James Harden realizza 29 punti, ma un posto di rilievo nella copertina spetta ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi Nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Durigon : «Su 'quota 100' due miliardi in meno Nel 2019 - ma la riforma partirà subito» : «Quota 100» sarà una misura di durata triennale, «non strutturale» quindi, ma che partirà «subito», nel senso che non subirà slittamenti oltre quelli della «finestra» trimestrale. I primi assegni ...

Nel 2019 Costa Crociere salperà con Costa Smeralda : ... il mercatino e lo show musicale Il vero motivo per cui non si possono portare liquidi in aereo A Mont-Saint Michel arriva la marea del secolo: uno spettacolo Il ponte sul mare più lungo del mondo ...

Tutte le mostre degli Uffizi Nel 2019. Da Kiki Smith a Pietro Aretino - e una mostra a sorpresa : Nella mostra, concepita come un fantastico, iperbolico museo di storia naturale, abiti, accessori e gioielli diventano un'esperienza, un viaggio nella storia della scienza zoologica, ma soprattutto ...

LIVE Barcellona-Tottenham - Champions League 2019 in DIRETTA : l’Inter spera Nel regalo di Messi : Mancano poche ore alla conclusione della fase a gironi di Champions League e il destino dell’Inter è appeso ad un filo. I nerazzurri, oltre a dover fare risultato al San Siro contro gli olandesi del PSV, sono costretti a tifare Messi e compagni nella sfida contemporanea del girone B. Più nello specifico il Biscione ha l’obbligo, vista la sconfitta di Wembley con il Tottenham, di ottenere un risultato migliore dei londinesi, pena la ...

5G - a Milano Vodafone accende la prima rete. Nel 2019 altre 5 città : Il test sull’ambulanza connessa in 5G di Vodafone a Milano (Claudio Furlan-La Presse) La copertura in 5G su Milano ha raggiunto l’80%. Ed entro la fine del 2019 Vodafone punta a coprire la città al 100% e portare le reti mobili di quinta generazione in altre cinque grandi città italiane: Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Torino. A un anno dal taglio del nastro delle sperimentazioni nel capoluogo lombardo, all’interno dei test voluti dal ...

Superbike. Cambia il format del weekend Nel 2019 : Da quattro a tre sessioni di prove libere Il venerdì si ritorna a due turni di prove libere per il WorldSBK. Nessuna modifica al WorldSSP600, mentre il WorldSSP300, data la numerosità degli iscritti, ...

Biglietti in prevendita per i concerti di LP in Italia Nel 2019 dopo il rilascio del nuovo album : I concerti di LP in Italia sono finalmente ufficiali. Laura Pergolizzi è quindi pronta ad approdare nel nostro paese per uno spettacolo che terrà a supporto del suo ultimo album Heart to Mouth, che ha rilasciato nel corso della passata settimana. Per il momento, si tratta di un unico appuntamento con la musica di LP che avrà luogo il 15 maggio prossimo al Fabrique di Milano e per il quale sono in prevendita i Biglietti su a partire dalle 11 ...

Pensioni - l'UE vorrebbe una quota cento temporanea valida solo Nel 2019 : Tutto è nelle mani di Giuseppe Conte. Il Premier ha ricevuto l’incarico di trovare una quadra con l’Unione Europea dai vicepremier Salvini e Di Maio. Il premier Conte ha l'obiettivo di portare avanti la legge di bilancio, anche se da Bruxelles arriva una nuova frenata proprio sulle due misure cardine, reddito di cittadinanza e quota 100. Come si potrebbe sopperire dunque alle divergenze in essere? Per Bruxelles la Legge Fornero è un cardine, ...

Il Commissario Montalbano torna Nel 2019 con nuovi episodi : anticipazioni : Come ogni anno, anche nel 2019 torna Il Commissario Montalbano: la fiction di enorme successo con Luca Zingaretti si riaffaccerà su Rai1 lunedì 18 marzo e lunedì 25 marzo, rigorosamente in prima serata. Prosegue così la trasmissione delle avventure del personaggio ideato da Andrea Camilleri al lunedì appunto, che è un po’ il giorno ormai deputato dalla rete ammiraglia Rai alla messa in onda delle serie tv italiane. Questi nuovi episodi, di ...

Goldman Sachs : la paura potrebbe continuare anche Nel 2019 : "Il prossimo anno sarà difficile perché penso che uno dei cambiamenti chiave di quest'anno sia il rallentamento dell'economia statunitense, con il risultato che sui mercati si potrà facilmente vedere ...

Vodafone presenta i progetti 5G che rivoluzioneranno Milano Nel 2019 : Vodafone presenta i progetti 5G che cambieranno il modo di vivere Milano, dove la copertura al 100% arriverà nei prossimi mesi. L'articolo Vodafone presenta i progetti 5G che rivoluzioneranno Milano nel 2019 proviene da TuttoAndroid.