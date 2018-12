NBA – Warriors | Kevin Durant anticipa la storia | “ritireranno le nostre maglie e ci

Risultati NBA – Trionfano Lakers e Warriors - ennesimo ko per i Cavaliers : Grandi vittorie per Warriors e Lakers in questo turno di regoular season NBA Nella notte italiana un altro capitolo della regoular season NBA è stato scritto. Le undici partite che sono scese in campo in questo turno hanno regalato grandi prestazioni tra cui va sottolineata la vittoria di Golden State contro Minnesota. Tra i Warriors si distinguono come al solito le prestazioni di Stephen Curry (38 punti), Klay Thompson (26 punti) e Kevin ...

NBA - risultati : gli Spurs ribaltano LeBron - i Warriors fermano Giannis : Importante vittoria per San Antonio, che rimonta in casa contro i Lakers nonostante i 35 punti di LeBron James. Marco Belinelli ci mette 11 punti per aiutare il successo dei texani, scatenati nell'...

NBA - Milwaukee-Golden State 95-105 : prova di forza degli Warriors - Bucks sconfitti in casa : Esattamente un mese fa i Golden State Warriors venivano spazzati via sul proprio campo dai Milwaukee Bucks, ricevendo nella stessa serata la brutta notizia dell'infortunio all'inguine di Steph Curry. ...

NBA – Pippen attacca Kevin Durant : “lascia gli Warriors e dimostra di non essere solo un secondo violino” : Scottie Pippen spende parole durissime nei confronti di Kevin Durant: l’ex Chicago Bulls pungola KD sull’argomento free agency e lo spinge a guidare da leader un’altra franchigia Nonostante la regular season sia ancora lunga, c’è chi pensa già alla prossima free agency. Come sempre, chi per lavoro o per diletto pensa al mercato estivo, tiene sempre d’occhio la situazione di possibili free agent di livello, pronti a cambiare il volto e le ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA - il caso di meningite che ha messo a rischio il titolo dei Golden State Warriors : Durante i festeggiamenti per il titolo e le classiche interviste tra un sorso di champagne e l'altro, David West " grande anima dello spogliatoio dei Golden State Warriors " sorprese tutti con delle ...

NBA - Kobe Bryant : 'Lakers presto campioni - a breve rideremo dei 'tifosi' degli Warriors' : Tutta la aspettavano , anche quelli che non necessariamente ne sentivano il bisogno, e la benedizione di Kobe Bryant è finalmente arrivata. Il n°24 dei Lakers ha raccontato allo Staples Center - ...

NBA – Kobe Bryant fa sognare i Lakers : “saremo presto campioni NBA e prenderemo in giro gli Warriors” : Kobe Bryant fa sognare i tifosi dei Lakers: il ‘Black Mamba’ ipotizza un futuro, molto vicino, da campioni NBA per LeBron James e compagni Golden State Warriors imbattibili? Non proprio, almeno non in questa stagione. Se probabilmente alla fine dell’anno saranno ancora loro a laurearsi campioni NBA, non sarà così scontato nè il loro percorso in stagione, né la loro riconferma il prossimo anno. Il record di 16 vittorie e 9 ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

Risultati NBA – Sorridono Warriors e Cavaliers - bene Gallinari nella notte italiana : Vittorie per Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, bene Gallinari: tutti i Risultati della notte NBA Il basket americano regala sempre tanto spettacolo, come quello andato in scena nella notte italiana. Tante le sfide di NBA che hanno tenuto svegli tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Splendida vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Detroit Piston, per 83-110. Adams ha trascinato al successo la sua squadra, con ...

NBA – Warriors ko a Detroit e Steve Kerr fa autocritica : “la mia peggior performance da coach” : Netto ko degli Warriors contro i Pistons, coach Steve Kerr fa pesante autocritica verso la sua preparazione della partita Steve Kerr é considerato come uno dei migliori allenatori NBA degli ultimi anni. E i numeri lo confermano: la mente dietro ai 3 anelli vinti dai Golden State Warriors nelle ultime 3 Finali NBA possiede un record di 280 vittorie e 72 sconfitte in carriera (79.8% di vittorie). Eppure, basta una sconfitta come quella ...

NBA - rientra Curry ma i Warriors cadono a Detroit. Milwaukee scivola a New York : Non basta il rientro dopo l'infortunio di Stephen Curry , autore di 27 punti con 10/21 al tiro. Golden State cade 111-102 sul campo di Philadelphia , trascinata dai 26 punti di Blake Griffin. Il ...