Nba | Toronto umilia Clippers

Nba : Toronto asfalta i Clippers di Gallinari - Belinelli esulta con gli Spurs : Nella notte Nba , Toronto continua a vincere: battuti i Los Angeles Clippers 123-99 nonostante l'assenza della stella Kawhi Leonard. L'azzurro Danilo Gallinari finisce in doppia cifra, 11 punti, ma ...

Nba - Toronto-Milwaukee 99-104 : i Bucks vincono nel finale e ora puntano il primo posto : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 99-104 Dopo la sconfitta casalinga con i Golden State Warriors e un periodo non proprio brillantissimo, i Milwaukee Bucks avevano bisogno di una vittoria per riprendere ...

Nba - risultati : la JuveNets piega Toronto - che scivoloni per Denver e Okc : Colpaccio a Brooklyn. I Nets mandano al tappeto i Raptors dopo un supplementare, trascinati dai 29 punti di D'Angelo Russell e dal canestro decisivo di Jarrett Allen. Niente da fare per i canadesi, ...

Nba 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : Golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

Basket Nba - tripla doppia di Jokic Denver dà spettacolo a Toronto : 'È un palazzo con una grande tradizione di pallacanestro - commenta a fine partita - Un palco con tante luci dove si è fatta la storia di questo sport' John Wall aggiunge 18 punti e 15 assist e ...

Nba : Nikola Jokic in tripla doppia - Denver batte in volata Toronto : Toronto Raptors-Denver Nuggets 103-106 Nikola Jokic è un giocatore da palcoscenici stimolanti, incisivo quando l'aria diventa più rarefatta. E contro la miglior squadra NBA in trasferta ha dato un ...

Nba - risultati della notte : New York sorprende Milwaukee al supplementare - Boston e Toronto vincono in trasferta : New York Knicks-Milwaukee Bucks 136-134 OT Sembrava tutto fatto per i Milwaukee Bucks nel secondo tempo: nel terzo quarto un parziale di 17-0 aveva permesso loro di prendere il controllo della partita,...

Nba 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

Basket - Nba show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...