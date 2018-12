Nba | Stephen Curry fa il complottista | Siamo stati sulla luna? Non credo

Stephen Curry : “Lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto” - il cestista Nba invitato dalla NASA a “vedere con i propri occhi” : La NASA ha deciso di contrattaccare alle illazioni di chi, ormai da tempo e senza solide basi, continua ad asserire che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto. Tra i tanti anche il cestista statunitense Stephen Curry, uno dei migliori giocatori di basket degli ultimi anni, che dopo aver detto di non credere gli astronauti abbiano mai messo piede sulla Luna ha ricevuto un invito a visitare il Laboratorio Lunare di Houston. Il giocatore dei ...

Nba - Stephen Curry non crede all'uomo sulla luna : la Nasa lo invita : La stella della Nba Stephen Curry ha detto di non credere che l'uomo sia mai arrivato sulla luna, ma presto potrebbe ricredersi. L'agenzia spaziale statunitense, la Nasa, ha molta dimestichezza con ...

Il giocatore Nba Stephen Curry : 'Siamo mai stati sulla Luna?' - la Nasa lo invita a Houston : Un episodio veramente curioso quello accaduto durante il podcast "Winging It", condotto dai campioni NBA, Vince Carter e Kent Bazemore, durante il quale erano intervistati Stephen Curry, l'asso dei Warriors divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi terribili tiri da tre punti, insieme ad Andre Igoudala, suo compagno nel team californiano. Nella speciale classifica del tiro dalla distanza, e non solo, Steph è un campione ma, a quanto pare, è ...

Nba : Stephen Curry segna 42 punti - Cleveland battuta da Golden State : Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 105-126 Il sapore non è più lo stesso, e non solo perché a Natale mancano ancora tre settimane scarse. No, sul parquet è cambiato davvero tutto, almeno in una ...

Nba – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

Nba - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...

Risultati Nba – Stephen Curry sbanca Washington : vincono anche Lakers - Bucks e Bulls : Grandissima nottata per Stephen Curry che porta in trionfo i suoi Golden State Warriors a Washington, vittoria anche per Nets, Raptors e Bulls: i Risultati delle partite NBA della notte Questa notte è andata in scena una ricca giornata di regular season di NBA. Sono state ben 22 le squadre che si sono date battaglia sul parquet oltreoceano regalando spettacolo, scopriamo insieme i Risultati delle partite. Niente da fare per i Cleveland ...