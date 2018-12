NBA | perché tutti parlano del rookie di Boston Robert Williams III

NBA – Mike Conley non ci sta : “io sottovalutato perché non sono mai stato scelto per l’All-Star Game - è frustrante” : Mike Conley sfoga tutta la sua frustrazione in una recente intervista: il play dei Grizzlies si sente sottovalutato per non aver mai partecipato all’All-Star Game Mike Conley è uno dei migliori playmaker della lega, ma spesso, anche a causa di qualche infortunio di troppo, rischia di essere dimenticato. La sua assenza dall’All-Star Game dopo 12 anni passati in NBA, la dice lunga sull’argomento. Il playmaker dei Grizzlies, in una recente ...

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...

NBA – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony : “non si ritira - vi spiego perché” : Allen Iverson commenta la volontà del taglio di Carmelo Anthony da parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura di Carmelo Anthony in maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato ...

NBA – Thibodeau spiazza tutti : “scelta giusta per tutti. Ecco perchè abbiamo scelto i Sixers” : Tom Thibodeau, coach dei Timberwolves, appoggia la scelta di Minnesota di liberarsi di Jimmy Butler, ceduto ai Sixers nella giornata di sabato La cessione di Jimmy Butler, avvenuta nella giornt di sabato, è divenuta finalmente realtà dopo settimane e settimane di tira e molla. Il giocatore aveva chiesto a gran voce la cessione, i Timberwolves sembravano d’accordo, ma coach Thibodeau avrebbe fatto carte false pur di tenere il suo ...

NBA – Jamal Murray fa chiarezza sulla diatriba con Irving : “mi sono fatto trascinare - ecco perchè ho tirato sulla sirena” : Jamal Murray ha fatto chiarezza in merito a quanto accaduto nel finale di Nuggets-Celtics con Kyrie Irving imbufalito nei suoi confronti Animi caldi al Pepsi Center di Denver, durante la sfida tra Denver e Boston. Protagonisti di una particolare diatriba, avvenuta al termine dell’incontro, sono stati Kyrie Irving e Jamal Murray, dopo che la guardia dei Nuggets ha provato a segnare, negli ultimi secondi del quarto quarto, i due punti ...

NBA – Irving attacca Jamal Murray : “quella stronzata non doveva farla - ecco perchè ho tirato la palla in tribuna” : Animi caldi nel finale della partita fra Nuggets e Celtics: Kyrie Irving critica Jamal Murray dopo il tiro nei secondi finali a partita già chiusa Momenti di tensione al Pepsi Center di Denver, durante la sfida tra Nuggets e Celtics. Protagonisti di una particolare diatriba, avvenuta dopo il suono della sirena, sono stati Kyrie Irving e Jamal Murray, dopo che la guardia dei Nuggets ha provato a segnare, negli ultimi secondi del quarto ...

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

NBA - Sacramento vince : ecco perché... : Quattro vittorie di fila. Per un 5-3 di record che a inizio novembre vale il sesto posto provvisorio a Ovest. L'avvio sprint dei Sacramento Kings è di quelli da strabuzzare gli occhi, tipo post ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “Nazionale? Ecco perchè ho scelto i Clippers. Anti-Warriors? È come cercare l’anti-Juve” : Danilo Gallinari parla a 360 gradi della convocazione con l’Italia, l’avventura in maglia Clippers e la possibile anti-Warriors Quella appena iniziata è la stagione numero 11 per Danilo Gallinari in NBA. Il cestista azzurro è il giocatore più pagato, nonchè probabilmente il migliore, che i Los Angeles Clippers hanno attualmente a roster, dopo gli addii nelle ultime stagioni di Blake Griffin, Chris Paul e DeAndre Jordan. Il ...

NBA – Paul George svela : “ecco perchè non sono diventato un giocatore dei Lakers” : Paul George doveva trasferirsi a Los Angeles, ma ha deciso di firmare nuovamente con OKC: lo stesso PG svela il motivo che non l’ha portato a firmare con i Lakers Nel corso della passata stagione, i Los Angeles Lakers avevano preparato il terreno per un doppio colpo nell’attuale free agency. I losangelini aveva liberato abbastanza spazio salariale per assicurarsi due free agent di livello assoluto, che rispondevano al nome di ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

NBA - Jimmy Butler è rimasto a Minnesota : ecco perché : Un fulmine a ciel sereno. La richiesta di trade di Jimmy Butler, datata 18 settembre, aveva scosso Minneapolis. Caso raro per una vicenda di casa Wolves, non esattamente il primo pensiero in città, ...

L'ultima 'magata' di James Harden : perché per la NBA non sono passi : Pochi secondi alla fine del terzo quarto, gara ampiamente decisa , +40 Houston sui malcapitati Sharks di Shangai, . L'attenzione di tutti, però, va di colpo a catalizzarsi sulla giocata di James ...

NBA – La strana idea di coach Casey : “l’assistman dei Pistons? Ecco perchè sarà… Blake Griffin” : coach Casey convinto di poter trasformare Blake Griffin nell’uomo assist dei Pistons: Ecco la strana idea del coach di Detroit Nella prossima stagione, Blake Griffin avrà un ruolo ancor più fondamentale all’interno del roster dei Detroit Pistons. coach Casey non vorrà solo massimizzare le sue doti di finalizzatore, ma proverà a trasformarlo anche nel miglior assistman della squadra: “spero che lo faccia, perché questo ...