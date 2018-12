NBA – Gobert ancora polemico contro i direttori di gra | “inizierò a farmi giustizia da

sportfair

: Oklahoma vince vs Utah per 122-113! Westbrook ancora in prima linea con tripla-doppia da 12/11/10, seguito da un Pa… - andreapezzoni87 : Oklahoma vince vs Utah per 122-113! Westbrook ancora in prima linea con tripla-doppia da 12/11/10, seguito da un Pa… - nicolow97 : Un’esperienza impagabile, pur con tutte le difficoltà della prima volta. Un ringraziamento doveroso alla redazione… - NbaReligion : Nuovo appuntamento con #NBA Confidential ???? -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Rudycontinua la sua personalissima polemicagli arbitri: il centro dei Jazz lancia un duro ultimatum aidi gara Rudyè uno dei migliori difensori della lega: il suo fisico imponente, le sue maniere forti e la sua indole battagliera gli hanno permesso di vincere il premio come Miglior Difensore dell’anno nella scorsa stagione. Quest’anno però, complice qualche chiamata di troppo degli arbitri, il francese sta avendo molta difficoltà. Martedì scorso è stato multato per aver ciricato i giudici di gara, mentre nella partita successiva è stato espulso dopo soli 3 minuti di gioco! Nella sfidaOKC della scorsa notte,è risultatoverso gli arbitri. Nel post gara, il centro di Utah si è lamentato per un contatto di gioco con Steven Adams che lo ha letteralmente trascinato giù avvinghiandosi al suo braccio e rischiando di fargli ...