Natale | la qualità made in Italy batte la concorrenza cinese nel business delle statuine

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Arriva ile si riaccende il mercato dei presepi. In questo mese di dicembre, centinaia di migliaia dientrano nelle case degli italiani per abbellire piccole o grandi Natività per la gioia di adulti e bambini. Unenorme e legato alla tradizione, che da una quindicina di anni vede soprattutto la competizione commerciale tra Italia e Cina: lecinesi hanno un prezzo notevolmente più basso ma sono di scarsa, mentre il prodotto italiano resiste grazie all’elevatae al design innovativo. E’ in crescita anche la richiesta per i presepi etnici, ad esempio provenienti da alcuni paesi del Sud America e dell’Africa. Un mercato, dunque, in grande fermento. Le nuove linee di articoli per ildel prossimo anno saranno svelate in anteprima a ‘Devotio 2019’, la seconda edizione della manifestazione fieristica sui prodotti e i servizi ...