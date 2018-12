Natale | arrivano nel weekend gli alberi da boschi distrutti

Per Natale in centro a Ravenna arrivano i pony per far cavalcare i bambini : In attesa dell'accensione dell'albero di Natale in piazza del Popolo, a Ravenna , annunciata una delle novità di queste feste nel capoluogo bizantino, 'Il Natale in piazzetta Kids'. Si tratta di uno ...

Milano : arrivano i mercatini di Natale in Villa Arconati : Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e, come ogni anno, sono numerosi gli eventi organizzati per allietare grandi e bambini. In Villa Arconati, a Bollate (a pochi chilometri da Milano), per la prima volta si terrà una manifestazione natalizia con mercatini e numerose attività. La data da segnare in rosso sul calendario è quella di domenica 16 dicembre 2018, dalle ore 11 alle 19. L'evento, denominato "Natale in Villa-La Magia del Natale in ...