Napoli | sequestrato cantiere della ditta del sindaco di Mariglianella per presunte

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Dai Di Maio ai Di Maiolo il passo è breve, basta una sillaba. È la legge del contrappasso. La famiglia di Felice Di Maiolo,azzurro di), il comune dove i vigili urbani hanno ispezionato e certificato i presunti abusi urbanistici e le violazioni ambientali nel terreno e nei capannoni di comproprietà dell’imprenditore edile Antonio Di Maio, padre del vicepremier M5s Luigi Di Maio, è finita a sua volta nel mirino di altri vigili urbani, quelli di Marigliano (). Ed anche qui per una vicenda tutta da accertare diirregolarità edilizie, in questo caso relative ai lavori di ristrutturazione di un immobile dell’azienda del figlio del, la casa canonica di San Nicola.Viene il mal di testa, e la similitudine dei cognomi e dei paesi non aiuta a farlo passare. C’è un minimo comune denominatore: due famiglie di piccoli costruttori e l’edilizia ...