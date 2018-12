Napoli | Ancelotti non fa drammi dopo l' eliminazione Champions

Liverpool Napoli 1-0 - Ancelotti amaro : “Col Var Van Dijk espulso” : Liverpool Napoli 1-0, RECRIMINAZIONI DA VAR- L’eliminazione dalla Champions League in casa Napoli ancora brucia, e non potrebbe essere altrimenti. Un gol, questo ha fatto la differenza tra la qualificazione e l’uscita dalla competizione: un gol sarebbe bastato, in qualunque modo la si veda. Una rete, da evitare, contro la Stella Rossa in casa, una […] L'articolo Liverpool Napoli 1-0, Ancelotti amaro: “Col Var Van Dijk espulso” proviene da ...

Napoli - Ancelotti : 'Poca lucidità - ma abbiamo fatto tutto il possibile' : È mancato poco, ma questa amarezza ce la portiamo in Europa League, con la consapevolezza di poter fare bene e dire la nostra': così ai microfoni di Sky Sport Carlo Ancelotti commenta l'eliminazione ...

LIVERPOOL NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Liverpool che è costata agli azzurro l'eliminazione dalla Champions League: "Dobbiamo accettarlo, anche se dispiace molto. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità in tutte e sei le partite,

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “usciti a testa alta - non da coglioni” : Si è conclusa la gara di Champions League tra Liverpool e Napoli, eliminazione ma a testa altissima per Ancelotti, ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza: “Si è usciti da coglioni? No, non siamo usciti da coglioni. Siamo usciti a testa alta. Abbiamo mostrato carattere, intensità e voglia di fare. Nessun rimpianto, nessuna critica. Sono dispiaciuto perché lo sforzo è stato grande, ma questo dispiacere ci darà la ...

Champions League – Ancelotti costruisce la ‘mentalità europea’ del Napoli : “adesso giochiamoci l’Europa League” : Napoli ko a Liverpool e addio Champions League. Ancelotti resta ottimista e chiede ai suoi di giocare un’Europa League da protagonisti Sconfitta che fa male quella del Napoli ad Anfield. Partenopei ko per 1-0 con l’unico risultato che, in caso di sconfitta, li avrebbe ‘retrocessi’ in Europa League. Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che concede l’opportunità di giocare un’Europa League da ...

Napoli - Ancelotti : "Nessun rimpianto - abbiamo fatto il massimo. In Europa League da protagonisti" : Il sogno-Champions del Napoli evapora nella notte di Anfield . Non è arrivata quella ciliegina che si augurava Carlo Ancelotti, arrivato nella tana del Liverpool con due risultati su tre a ...

Ancelotti : «Van Dijk era da rosso - il Napoli non deve avere rimpianti» : La conferenza stampa di Ancelotti «È mancato molto poco, non dobbiamo avere rimpianti, la squadra nel complesso, in un gruppo molto difficile tutto quello che era nella sua possibilità,. Siamo stati a un passo dalla qualificazione, lo siamo stati fino all’ultimo minuto, ma gli sforzi non sono stati premiati. Usciamo da una competizione molto importante e ne cominciamo un’altra che è meno importante ma è importante. «Non abbiamo ...

Liverpool-Napoli 0-0 La Diretta Ancelotti a un passo dagli ottavi : E' una partita dall'importanza unica quella che va in scena questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Napoli; la squadra di Carlo Ancelotti, in testa al girone on 9 punti, 3 in più dei ragazzi ...

Live Liverpool-Napoli 0-0 Ancelotti conferma l'11 Champions : È una partita dall'importanza unica quella che va in scena questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Napoli; la squadra di Carlo Ancelotti, in testa al girone con 9 punti, 3 in...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti ha dato consapevolezza alla squadra. Col City ho visto un Chelsea diverso : Sarri...' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match col Liverpool: 'Sicuramente Ancelotti ha dato grandi motivazioni e consapevolezza a questa squadra, è stato un inizio di stagione molto importante. Decisivo il suo approccio, ...

Liverpool-Napoli - formazioni : Ancelotti conferma l’undici di Champions : Le scelte di Klopp e Ancelotti Le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Per Ancelotti nessuna sorpresa, confermata la squadra utilizzata nelle ultime quattro partite di Champions. Liverpool: A disp.: Mignolet. All.: Klopp Napoli: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. A disp.: Karnezis, Hysaj, Ghoulam, Diawara, Zielinski, Ounas, Milik. ...

Napoli - Ancelotti sfida il Liverpool : «Mettiamo la ciliegia sulla torta» : Inviati a Liverpool Alla vigilia della gara decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. «Klopp ha parlato dell'arbitro?...