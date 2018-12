MotoGP - Jorge Lorenzo | ' Ho seriamente pensato al ritiro'

MotoGP - Stoner e quel duello tra Lorenzo e Marquez : “sono sicuro che Jorge alla Honda…” : Il pilota australiano ha parlato dell’arrivo di Lorenzo alla Honda, esprimendo il proprio punto di vista sulla questione Avventura in Ducati terminata, Jorge Lorenzo è pronto a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera alla Honda. Lo spagnolo ha posto come obiettivo quello di battere Marc Marquez, tornando a vincere quel titolo mondiale che manca ormai dal 2015. AFP/LaPresse Sulla prossima avventura di Lorenzo con il team ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ho pensato al ritiro prima di firmare con Honda. Ho avuto quasi una depressione” : Jorge Lorenzo ha svelato un retroscena molto importante sulla sua carriera nel Motomondiale e ha dichiarato di avere pensato al ritiro prima di firmare l’accordo che lo legherà con la Honda. Lo spagnolo aveva siglato un biennale con la Ducati ma il 2017 non era andato come tutti si aspettavano e nel 2018 è stato subito messo in discussione, venendo poi messo ai margini della scuderia di Borgo Panigale. In quel momento il 31enne ha pensato ...

MotoGP - tutto lo stupore di Jorge Lorenzo : “Valentino Rossi mi ha scioccato…” : Il pilota maiorchino ha parlato in una lunga intervista anche di Valentino Rossi e Dani Pedrosa, esprimendo il proprio punto di vista sui propri rivali Archiviato il 2018, Jorge Lorenzo è pronto adesso a vivere una nuova esaltante stagione, conoscendo una nuova realtà. Il maiorchino infatti passerà alla Honda, sfidando il campione del mondo Marquez con la stessa sua moto. AFP/LaPresse I tre successi ottenuti con la Ducati sono un ottimo ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Mi dovrò adattare alla Honda ma Marc Marquez avrà da imparare anche da me” : Jorge Lorenzo è pronto ad una nuova avventura. Dopo aver lasciato la Ducati, ha iniziato il proprio apprendistato in sella alla Honda nel corso dei test riservati alla MotoGP sui circuiti di Valencia e di Jerez de la Frontera, in Spagna. Il feeling del cinque volte campione del mondo è cresciuto di giro in giro e l’aver concluso la sessione di prove in Andalusia a un decimo dal pilota più veloce, il giapponese Takaaki Nakagami, è senza ...

MotoGP - Interventi riusciti per Marc Marquez e Jorge Lorenzo : E' stato un intervento delicato e i tempi di recupero, considerando anche la condizione iniziale della spalla potrebbero essere lunghi, non è detto quindi che il Campione del Mondo riesca ad essere ...

MotoGP - Jorge Lorenzo operato con successo al piede destro. Martedì è il turno di Marquez : Questo però non è servito al campione del mondo, che si è lussato la spalla sinistra durante i festeggiamenti del titolo iridato in Giappone e dopo una caduta nell'ultimo GP dell'anno a Valencia. I ...

MotoGP - Valentino Rossi ‘smaschera’ Jorge Lorenzo : “sono sicuro che nel prossimo test…” : Il pilota pesarese ha parlato dell’adattamento di Jorge Lorenzo alla Honda, sottolineando come nel pRossimo test in Malesia sarà già davanti Si è appena messo in tasca la 100 Km dei Campioni, ma Valentino Rossi non ha abbassato l’attenzione sulla MotoGp. Il pilota pesarese ha parlato degli ultimi test svolti a Jerez, soffermandosi anche sui pRossimi in programma in Malesia dal 6 all’8 febbraio. Ph. Twitter Lorenzo Di ...

MotoGP - Jorge Lorenzo operato al piede in Spagna : i tempi di recupero : L’intervento è stato effettuato dal dottor Rabat ed è durato poco meno di mezz’ora, domani il pilota spagnolo farà ritorno a Lugano per iniziare la fase di recupero Operazione perfettamente riuscita, Jorge Lorenzo si è sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico per risolvere una volta per tutte un problema al piede destro. Ph. Twitter Lorenzo Il maiorchino è rimasto sotto i ferri poco più di mezz’ora presso ...

MotoGP - Valentino Rossi crede in Jorge Lorenzo : “In Malesia sarà pronto con la Honda e andrà forte!” : Le prestazioni di Jorge Lorenzo sono oggetto di discussione da parte di molti degli addetti ai lavori. Dopo aver lasciato la Ducati, i suoi primi giri in sella alla Honda, suo nuovo team nel Mondiale MotoGP 2019, hanno suscitato delle reazioni diverse: chi ritiene che la scelta del maiorchino sia molto azzardata, avendo dall’altra parte del box un fenomeno come Marc Marquez con la sua stessa moto; chi ne apprezza il coraggio e crede che ...

Gala FIM MotoGP - Premiati Jorge Martin - Francesco Bagnaia e Marc Marquez : Presenti anche il Campione del mondo Superbike Jonathan Rea , il Campione WorldSSP Sandro Cortese, la prima donna iridata Ana Carrasco , WorldSSP300, e Raul Fernandez, per la vittoria FIM CEV Repsol ...

MotoGP – Cambio al vertice della FIM : Jorge Viegas è il nuovo presidente - sostituisce Vito Ippolito : Il portoghese è stato nominato presidente della Federazione Internazionale nel corso dell’Assemblea generale tenutasi oggi ad Andorra la Vella Cambia il presidente della FIM, Jorge Viegas prende il posto di Vito Ippolito che termina così il proprio mandato dopo dodici anni. L’Assemblea generale, tenutasi oggi ad Andorra la Vella ha nominato il portoghese al vertice della Federazione, della quale fa parte da molto tempo: ...

MotoGP - Marc Marquez su Jorge Lorenzo : “Farà crescere il livello in squadra e mi metterà in difficoltà” : Serenità ed unità di intenti. In casa della Honda si respira un’aria decisamente distesa. Dopo il settimo titolo iridato vinto dallo spagnolo Marc Marquez e la conquista dell’iride anche nella graduatoria riservata ai costruttori, la squadra di Tokyo ha alzato la posta andando a costituire un dream team: Marquez e il maiorchino Jorge Lorenzo, ben 12 Mondiali in due. Numeri roboanti che potrebbero rischiare però di alterare gli ...

MotoGP – Lorenzo ed i problemi della Honda - Marquez tira le somme dopo i test : “Jorge mi metterà in difficoltà” : Marc Marquez dal circuito di Rufea, il campione del mondo in carica di MotoGp trae le sue conclusioni dopo i test di Valencia e Jerez accanto a Jorge Lorenzo Marc Marquez, dopo aver concluso alla grande la stagione 2018 e prima di sottoporsi all’intervento che dovrà rimettergli a posto la spalla, si è calato nei panni del “maestro” in occasione della quarta edizione del suo Junior Motor Camp. Sul circuito di motocross di ...