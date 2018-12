MotoGp | incontro tra campioni del mondo | visita speciale per Marc Marquez a Cervera FOTO

sportfair

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Il campione deldiha ricevuto oggi aladi Mick Doohan, come conferma lapubblicata dal profilo ufficiale Twitter dellaoggi aper, il campione delin carica diinfatti ha incontrato Mick Doohan, arrivato in Spagna per trascorrere qualche giorno di relax. Dopo aver assistito al match di Champions ieri tra Barcellona e Tottenham, l’australiano si è recato a casa dello spagnolo, come conferma il profilo Twitter ufficiale dellaDoohan sarà una delle voci che caratterizzeranno il documentario della Dorna, in cui verranno inserite le scene salienti del Mondiale appena concluso. Nel frattempo,sta recuperando dall’operazione alla spalla svolta qualche giorno fa, un intervento necessario per risolvere una volta per tutte i problemi ...