Moscovici mite con sforamento Francia | non con Italia | ' E' diverso'

Moscovici salva la Francia e fa arrabbiare L’italia : “Ok alla Francia per superare il limite del 3% per un anno : Moscovici salva la Francia e fa arrabbiare L’italia: “Ok alla Francia per superare il limite del 3% per un anno Per la Francia non sembrerebbe esserci – a differenza delL’italia – il rischio dell’apertura di una procedura di infrazione, nonostante che le nuove misure decise da Macron per placare le proteste dei gilet gialli porteranno il deficit di Parigi dal 2,8% previsto al 3,4%. Secondo il commissario europei agli Affari ...