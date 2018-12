Mondiali vasca corta | Pellegrini fuori da finale 100 sl

Mondiali vasca corta - Carraro di bronzo nei 50 rana : Roma, 12 dic., askanews, - La rana italiana sale sul podio dei Mondiali di Hangzhou. Martina Carraro è di bronzo nei 50 col record italiano di 29 59: nove centesimi per proteggersi dal ritorno della ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : staffetta 4×50 sl mista amara per gli azzurri - Italia solo settima ad Hangzhou : Settimo posto per la staffetta mista Italiana nei 4×50 stile libero: Pellegrini e compagni non riescono a dare del filo da torcere ai tosti rivali E’ la staffetta 4×50 stile libero mista a chiudere la seconda giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta. In gara anche la squadra Italiana, composta da Condorelli, Di Liddo, Vergani e Pellegrini, partita dalla corsia numero 8 non è riuscita a dare del filo da torcere ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : Federica Pellegrini eliminata in semifinale sui 100 stile : Federica Pellegrini non riesce nell’impresa di qualificarsi alla finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si stanno disputando ad Hangzhou (Cina). La Divina cercava il colpaccio sulle quattro vasche ma la sua prestazione non è bastata per rientrare tra le magnifiche otto che si contenderanno le medaglie: l’azzurra ha concluso la propria semifinale in quarta posizione col tempo di 52.86, a un ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Codia in finale nei 400 farfalla con il settimo tempo : Piero Codia nella semifinale centra il quarto posto, l’azzurro si qualifica alla finale dei 100 farfalla dei Mondiali in vasca corta 2018 con il settimo tempo utile I Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 sono scesi in piscina per la loro seconda giornata. Dopo la medaglia di bronzo di Gabriele Detti di ieri e quella di Martina Carraro di oggi, a Hangzhou (Cina) tanti sono gli azzurri oggi in gara alla ricerca di un piazzamento ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Martina Carraro sul podio mondiale : bronzo per l’azzurra nei 50 rana : Martina Carraro di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto in vasca corta: arriva la seconda medaglia azzurra della rassegna iridata di Hangzhou Arriva con Martina Carraro la prima medaglia azzurra della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018. La nuotatrice italiana ha chiuso la sua gara dei 50 rana ad Hangzhou con uno splendido terzo posto, alle spalle solo della giamaicanan Atkinson e della lituana Meilutyte, ...

Nuoto – Mondiali vasca Corta - Scozzoli ai piedi del podio nei 100 metri dorso : Niente da fare per Fabio Scozzoli nella gara dei 100 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca Corta Fabio Scozzoli fuori dal podio per un soffio: niente da fare per l’azzurro nella gara dei 100 metri dorso ai Mondiali di Nuoto in vasca Corta 2018. Il campione italiano deve accontentarsi della medaglia di legno, col suo crono di 56.48. Medaglia d’oro al sudafricano van der Brugh, seguito sul podio dal bielorusso Shymanovich e ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Katinka Hosszu è imbattibile nei 200 farfalla - Ilaria Bianchi solo quinta : L’ungherese vince la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, quinto posto per l’azzurra Bianchi Katinka Hosszu torna prepotentemente sotto i riflettori del Nuoto internazionale, vincendo la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou. L’ungherese non lascia scampo alla statunitense Dahlia, costretta ad arrendersi per soli 13 millesimi. A completare il ...

Nuoto – Mondiali vasca Corta - azzurre ultime nella staffetta 4×50 mista di Hangzhou : Niente da fare per le azzurre della sfattetta 4×50 mista ai Mondiali di Nuoto in Vasca Corta di Hangzhou La seconda giornata di sfide ad Hangzhou è entrata nel vivo: sono appena iniziate le semifinali e finali di oggi dei Mondiali in Nuoto in Vasca Corta. Si comincia subito con una finalissima per l’Italia, quella dei 4×50 misti femminile: le azzurre, partite dalla corsia numero 8 non sono riuscite ad ottenere un buon ...